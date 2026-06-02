Iznenada preminuo glumac kojeg pamtimo iz hit-serije, imao je samo 44 godine

Glumac Owain Rhys Davies, kojeg publika najviše pamti po ulozi agenta Wilsona u seriji "Twin Peaks", preminuo je u 44. godini života.

Tužnu vijest potvrdio je njegov brat Rhodri Davies objavom na Instagramu. Prema njegovim riječima, Davies je preminuo iznenada, prirodnom smrću i u miru. Rhodri se od brata oprostio emotivnim riječima.

"Znamo da će ovaj gubitak pogoditi mnoge, a utjehu pronalazimo u spoznaji koliko je bio voljen", napisao je, dodavši kako "postoje pitanja o okolnostima njegove smrti koja su ostala bez odgovora", te zamolio za privatnost obitelji.

Velški glumac tijekom karijere ostvario je niz zapaženih uloga. Osim u "Twin Peaksu", gledatelji su ga mogli vidjeti i u Netflixovoj seriji T"he OA", filmu "Alisa s onu stranu ogledala" te horor-komediji "A Serial Killer's Guide To Life".

Od njega su se oprostili i na službenom profilu serije "Twin Peaks".

"Naše su misli s njegovom obitelji, prijateljima i svima koji su ga poznavali i voljeli. Hvala ti što si bio dio svijeta 'Twin Peaksa'", agente Wilsone", poručili su.

Počast mu je odao i Velški nacionalni teatar.

"Owain je bio izvanredan talent čiji je rad obogatio velško kazalište i film, a njegov doprinos izvedbenim umjetnostima pamtit će publika, kolege i prijatelji. Njegova strast, kreativnost i posvećenost zanatu ostavili su trajan utjecaj na kulturni život Walesa. Velška zajednica izvedbenih umjetnosti siromašnija je zbog njegovog gubitka i možemo samo zamisliti koliko bi još priča ispričao. Cysga'n dawel, Owain", poručili su iz kazališta.

