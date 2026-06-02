Gdje je danas Paola Valić Bekić? Novi život pronašla je daleko od reflektora

Paola Valić Bekić, nekadašnja zvijezda prvog hrvatskog glazbenog reality showa Story Supernova Music Talents, nakon godina izbivanja vratila se glazbi 2026. godine.

Početkom 2000-ih bila je jedno od najprepoznatljivijih lica domaće glazbene scene. Paola Valić Bekić osvojila je simpatije gledatelja u prvom hrvatskom glazbenom reality showu "Story Supernova Music Talents", a mnogi su joj predviđali veliku estradnu karijeru. Ipak, život ju je odveo u sasvim drugom smjeru, obilježenom osobnim borbama, povlačenjem iz javnosti i dugim putem prema novom početku.

Ovih dana pohvalila se fotografijama iz Vatikana i Rima, koji su joj poslužili kao kulisa za duboko promišljanje o gubitku, vjeri i ljudskim odnosima.

Rođena je 1982. godine u Zagrebu kao kći poznate novinarke i urednice Jasne Ulage Valić, kasnije Burić, a već od najranije dobi pokazivala je interes za umjetnost. Bavila se glumom, nastupala u kazalištu i sudjelovala u radijskim dramama, dok je paralelno gradila i ljubav prema glazbi.

Kasnije je upisala studij novinarstva, no njezin život ubrzo je krenuo u sasvim drugom smjeru zahvaljujući televizijskom natjecanju koje je obilježilo jednu eru domaće televizije.

Godine 2003. postala je jedna od natjecateljica showa "Story Supernova Music Talents", prvog velikog hrvatskog glazbenog reality formata. Emisija je lansirala niz novih glazbenih imena, a Paola je vrlo brzo postala jedna od miljenica publike.

Nakon showa nastavila je graditi glazbenu karijeru, objavila nekoliko singlova i nastupala na domaćim festivalima. Među pjesmama po kojima je publika pamti posebno se istaknula "Ja u ljubav vjerujem", a činilo se da je pred njom uspješna glazbena budućnost.

Umjesto estradnog uspona, Paolu su ubrzo dočekali privatni problemi. Godinama se borila s ovisnošću, zbog čega se potpuno povukla iz javnog života.

Kasnije je otvoreno progovorila o tom teškom razdoblju, ne skrivajući koliko joj je oporavak bio zahtjevan. Upravo je njezina iskrenost mnogima pomogla da drukčije gledaju na probleme mentalnog zdravlja i ovisnosti.

Kako bi podijelila svoje iskustvo, pokrenula je blog Paoline priče, na kojem je pisala o životnim izazovima, oporavku i osobnom rastu.

Nakon godina izbivanja iz javnosti, Paola se 2018. vratila na male ekrane kao natjecateljica popularnog showa Tvoje lice zvuči poznato.

Publiku je ponovno oduševila glasom i scenskim nastupima, a posebno su se istaknule njezine transformacije u svjetske glazbene zvijezde poput Sije, Celine Dion i Nicki Minaj. Time je pokazala da talent koji ju je proslavio nije nestao unatoč godinama izbivanja sa scene.

Posljednjih godina je živjela daleko od hrvatske javnosti. Nakon zagrebačkog potresa odlučila je sa sinom Benjaminom preseliti u Oslo, gdje je započela novo životno poglavlje. Više puta je istaknula kako joj je odlazak bio težak, ali i nužan korak kako bi pronašla unutarnji mir i stabilnost.

Uz majčinstvo i svakodnevni život u Norveškoj nastavila je raditi na kreativnim projektima, a glazba je polako ponovno počela zauzimati važno mjesto u njezinu životu.

Početkom 2026. godine iznenadila je obožavatelje povratkom na glazbenu scenu. Pod umjetničkim imenom Paola V. objavila je autorski singl "Trauma", koji je opisala kao izrazito osoban projekt nastao iz vlastitih životnih iskustava.

Pjesma je označila njezin prvi ozbiljniji glazbeni iskorak nakon gotovo 19 godina stanke te simbolično zatvorila jedno teško životno razdoblje.

Danas živi mirnijim životom nego u vrijeme najveće slave. Posvećena je sinu, kreativnim projektima i glazbi kojoj se ponovno vratila nakon dugog izbivanja.

Iako je prošla kroz razdoblja koja bi mnoge slomila, njezina priča danas služi kao podsjetnik da je moguće krenuti ispočetka. Od zvijezde reality showa i estradne nade, preko borbe s ovisnošću, do novog života u Norveškoj i povratka glazbi – Paola Valić Bekić iza sebe ima životnu priču kakva rijetko koga ostavlja ravnodušnim.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.