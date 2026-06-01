Njezinoj ljepoti divili su se milijuni: Pogledajte kako je izgledala prije operacija

Janice Dickinson, nekadašnja kraljica modnih pista i jedan od prvih svjetskih supermodela, ponovno je šokirala javnost novim estetskim zahvatima.

Kad se danas pojave nove fotografije Janice Dickinson, reakcije javnosti gotovo su uvijek iste – iznenađenje, šok i nevjerica.

Nekadašnja kraljica modnih pista i žena koja se godinama predstavljala kao "prvi supermodel na svijetu" ponovno je ovih dana dospjela u središte pozornosti nakon što je pokazala rezultate opsežnog faceliftinga kojem se podvrgnula u 72. godini života.

Plastični kirurg dr. Harrison Lee otkrio je da je Janice prošla niz zahtjevnih estetskih zahvata, uključujući podizanje obrva i srednjeg dijela lica, dubinski facelifting, lifting vrata, podizanje gornje usne, prijenos masnog tkiva te lasersko pomlađivanje kože. Sama Dickinson nije skrivala zadovoljstvo rezultatima te je kratko poručila: "Obožavam to."

No iza njezina novog izgleda krije se jedna od najburnijih karijera u povijesti modne industrije.

Janice Doreen Dickinson rođena je 1955. godine u Brooklynu, a odrasla je u Floridi uz dvije sestre. Godinama je otvoreno govorila o traumatičnom djetinjstvu te fizičkom i emocionalnom nasilju koje je obilježilo njezino odrastanje. Upravo je moda postala njezin izlaz iz teške obiteljske situacije.

Početkom sedamdesetih preselila se u New York kako bi ostvarila san o manekenskoj karijeri. U vrijeme kada su modnim svijetom dominirale plavokose djevojke plavih očiju, mnogi agenti odbijali su je zbog preegzotičnog izgleda. No upravo ono što su drugi smatrali manom postalo je njezin zaštitni znak.

Nakon što je karijeru izgradila u Parizu, Janice se vratila u Sjedinjene Države i ubrzo postala jedno od najtraženijih lica modne scene. Tijekom sedamdesetih i osamdesetih krasila je naslovnice Voguea, Harper's Bazaara, Cosmopolitana, Marie Clairea, Playboya i Ellea te surađivala s najvećim modnim imenima poput Versacea, Valentina, Oscara de la Rente, Calvina Kleina i Azzedinea Alaïe.

Posebno se isticala svojom energijom, temperamentom i karakterističnim izgledom, zbog čega je postala jedna od prvih manekenki čije je ime bilo jednako poznato kao i modni brendovi koje je nosila. Upravo zato godinama tvrdi da je ona bila originalni supermodel, mnogo prije nego što su taj status dobile Cindy Crawford, Naomi Campbell ili Claudia Schiffer.

Uz uspješnu karijeru, Janice je često punila naslovnice i zbog burnog privatnog života. Tijekom godina otvoreno je govorila o ovisnostima, problemima s alkoholom i drogama, sukobima s kolegama iz modne industrije te brojnim ljubavnim aferama.

Njezina autobiografija "No Lifeguard on Duty" izazvala je veliku pozornost jer je bez zadrške opisivala vlastite skandale, veze i turbulentne godine provedene među slavnim osobama. Upravo je ta knjiga kasnije privukla pozornost Tyre Banks, koja ju je angažirala kao sutkinju u showu "America's Next Top Model".

Nikada nije skrivala da obožava plastičnu kirurgiju. Prvu operaciju napravila je još 1987. godine kada je imala 32 godine. Razlog? Primijetila je prve znakove starenja i odlučila se za mini facelifting. U to je vrijeme bila u vezi sa Sylvesterom Stalloneom.

Kasnije je priznala da je povećala grudi, zategnula trbuh, napravila lifting vrata, liposukciju te koristila botoks i druge estetske tretmane. Tijekom godina više je puta izjavljivala da ni zbog jednog zahvata ne žali.

Jedan od najvećih televizijskih skandala dogodio se 2015. godine kada je gostovala u emisiji "Botched" kako bi zamijenila implantate starije od 30 godina.

Jedna od njezinih najpoznatijih veza bila je ona sa Stalloneom početkom devedesetih. Njihov odnos završio je burno nakon što je DNK test pokazao da Stallone nije biološki otac njezine kćeri Savanne, kako se tada vjerovalo.

Prije toga bila je udana za Rona Levyja, zatim za producenta Simona Fieldsa, s kojim je dobila sina Nathana, dok je kći Savannah rođena 1994. godine. Kasnije je kratko bila u braku s Alanom Gerstenom.

Danas je u braku sa psihijatrom Robertom Rockyjem Gernerom, za kojeg se udala 2016. godine nakon dugogodišnje veze. Par živi u Los Angelesu i često zajedno prisustvuje javnim događanjima.

Nakon što je devedesetih djelomično nestala iz fokusa javnosti, Dickinson je doživjela veliki povratak kao članica žirija u "America's Next Top Modelu". Njezini brutalno iskreni komentari, sukobi s Tyrom Banks i temperament učinili su je jednom od najprepoznatljivijih televizijskih osoba tog vremena.

Kasnije je dobila vlastiti reality show "The Janice Dickinson Modeling Agency", nastupala u emisijama "The Surreal Life", "Celebrity Rehab", "Celebrity Big Brother" i nekoliko verzija showa "I'm a Celebrity".

Danas 71-godišnja Dickinson živi u Los Angelesu, aktivna je na društvenim mrežama i povremeno sudjeluje u televizijskim projektima. Posljednjih mjeseci ponovno je privukla veliku pažnju zbog novog faceliftinga, ali i pravne bitke koju vodi nakon ozljede zadobivene tijekom snimanja reality-emisije u Južnoj Africi.

Iako je njezin izgled danas neusporediv s onim iz vremena kada je osvajala modne piste, Janice Dickinson i dalje ostaje jedna od najkontroverznijih, najglasnijih i najprepoznatljivijih figura modne industrije. Od naslovnica Voguea do reality-televizije, njezin život već desetljećima izgleda kao neprekidna kombinacija glamura, skandala i borbe za ostanak u središtu pažnje.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.