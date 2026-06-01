Skrivala je tajne koje je odnijela u grob: Njezina smrt iznjedrila je jednu od najvećih teorija zavjere

Malo je žena koje su ostavile tako snažan trag u filmu, modi i pop-kulturi kao Marilyn Monroe. Dok je javnost obožavala njezin osmijeh i glamurozan imidž, privatno se borila s usamljenošću, nesigurnostima i pritiskom slave, a njezina smrt desetljećima je predmet brojnih nagađanja i teorija.

Marilyn Monroe i danas je jedno od najprepoznatljivijih lica u povijesti Hollywooda. Gotovo šest desetljeća nakon smrti njezino ime i dalje izaziva fascinaciju, a povodom stote obljetnice rođenja ponovno se govori o životu žene koja je od siromašne djevojčice iz Los Angelesa postala najveći seks-simbol 20. stoljeća.

Galerija 19 19 19 19 19

Rođena kao Norma Jeane Mortenson 1. lipnja 1926. godine u Los Angelesu, Marilyn nikada nije upoznala oca, a majka Gladys Baker borila se s teškim psihičkim problemima. Djetinjstvo joj je obilježilo odrastanje po udomiteljskim obiteljima i sirotištima, a kasnije je priznala da je upravo tada doživjela brojne traume koje su je pratile cijeli život.

Kako bi izbjegla povratak u sirotište, udala se sa samo 16 godina za Jamesa Doughertyja. Dok je suprug služio vojsku tijekom Drugog svjetskog rata, Norma Jeane radila je u tvornici streljiva. Upravo ondje primijetio ju je vojni fotograf koji je snimao žene na ratnom radu. Fotografije su joj otvorile vrata manekenske karijere, a ubrzo je potpisala prvi ugovor s filmskim studijem 20th Century Fox i uzela umjetničko ime Marilyn Monroe.

Marilyn Monroe - 15 Foto: Profimedia

Početak njezine karijere nije bio glamurozan. Dobivala je male i gotovo neprimjetne uloge, no kombinacijom ljepote, karizme i prirodnog šarma brzo je privukla pozornost producenata. Pravi proboj dogodio se početkom pedesetih godina filmovima ''Niagara'', ''Muškarci više vole plavuše'' i ''Kako se udati za milijunaša'', nakon kojih je postala jedna od najvećih zvijezda Hollywooda.

Posebno je ostala upamćena po kultnoj sceni iz filma ''Sedam godina vjernosti'', u kojoj joj vjetar podiže bijelu haljinu iznad ventilacijskog otvora njujorške podzemne željeznice. Fotografija iz te scene postala je jedna od najpoznatijih u povijesti filma.

Marilyn Monroe - 14 Foto: Profimedia

Iako je javnost u njoj vidjela zavodnicu i plavušu bez brige, Marilyn se cijeli život borila protiv stereotipa. Željela je ozbiljne glumačke uloge, pa je osnovala vlastitu produkcijsku kuću i usavršavala glumu u New Yorku. Kritičari su njezin talent posebno pohvalili u filmovima ''Autobusna stanica'', ''Neki to vole vruće'' i ''Neprilagođeni'', koji se danas smatraju vrhuncem njezine karijere.

No jednako koliko se pisalo o njezinim filmovima, pisalo se i o ljubavnom životu. Prvi brak s Jamesom Doughertyjem završio je razvodom nakon što je njezina karijera krenula uzlaznom putanjom. Godine 1954. udala se za legendarnog igrača bejzbola Joea DiMaggija, no brak je trajao samo devet mjeseci. DiMaggio navodno nikada nije mogao prihvatiti razinu pozornosti koju je Marilyn privlačila, a upravo je snimanje scene s lepršavom haljinom često spominjano kao jedan od razloga njihovih svađa.

Marilyn Monroe Foto: Profimedia

Nakon toga uslijedio je brak s uglednim dramatičarem Arthurom Millerom, autorom klasika ''Smrt trgovačkog putnika''. U početku su ih nazivali intelektualnim parom Hollywooda, no ni taj odnos nije izdržao pritisak slave, medija i Marilyninih osobnih problema.

Najveće kontroverze izazvale su glasine o njezinim vezama s braćom Kennedy. Desetljećima se nagađa o odnosu s američkim predsjednikom Johnom F. Kennedyjem, ali i njegovim bratom Robertom Kennedyjem. Posebno je ostao zapamćen njezin senzualni nastup na proslavi predsjednikova rođendana 1962. godine, kada je otpjevala legendarni ''Happy Birthday, Mr. President''. Taj nastup i danas je jedan od najpoznatijih trenutaka američke pop-kulture.

Marilyn Monroe - 2 Foto: Profimedia

Posljednje godine života obilježili su zdravstveni problemi, nesanica, ovisnost o lijekovima i sve veća usamljenost. Unatoč slavi i bogatstvu, često je govorila da se osjeća neshvaćeno i usamljeno. Dana 5. kolovoza 1962. pronađena je mrtva u svom domu u Los Angelesu. Imala je samo 36 godina.

Službeni uzrok smrti bio je predoziranje barbituratima, no okolnosti njezine smrti nikada nisu do kraja razjašnjene. Tijekom desetljeća pojavile su se brojne teorije zavjere koje su uključivale Kennedyjeve, FBI, mafiju i navodno zataškavanje istine. Upravo zbog toga njezina smrt ostaje jedan od najvećih misterija Hollywooda.

Marilyn Monroe - 5 Foto: Profimedia

I danas, gotovo stotinu godina nakon rođenja, Marilyn Monroe ostaje simbol glamura, ljepote i američkog sna. Njezina životna priča, obilježena siromaštvom, slavom, ljubavnim skandalima, tragedijama i misterijima, i dalje fascinira nove generacije. Malo je zvijezda koje su ostavile toliko snažan trag u popularnoj kulturi, a još manje onih o kojima se i desetljećima nakon smrti govori s jednakim zanimanjem.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Dekolte koji je bilo nemoguće ignorirati: Ove fotografije Salme Hayek obišle su svijet

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Goran Ivanišević objavio fotografiju sa sinom i pokazao koliko je ponosan na njega

Marijana Mikulić nikad iskrenije o obraćenju, burnoutu i krizi u braku u novom podcastu IN magazina.