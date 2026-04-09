Drama nogometaša hrvatskog porijekla: Bivša djevojka razotkrila što joj je skrivao iza leđa

Golferica Alexa Melton potvrdila je prekid s nogometašem hrvatskog porijekla Christianom Pulišićem javnim komentarom na Instagramu.
Christian Pulišić našao se u središtu pozornosti, ali ovoga puta ne zbog nogometa, već zbog ljubavnog života.
Njegova sada već bivša djevojka, profesionalna golferica Alexa Melton, potvrdila je njihov prekid na prilično neočekivan način – putem komentara na Instagramu.
Melton je objavila niz fotografija s golf-terena, na kojima pozira u glamuroznom izdanju, a jedan pratitelj ispod objave napisao je: "Ovaj generacijski promašaj proučavat će se godinama", aludirajući na to da je Pulišić kriv za prekid njihove veze.
No ono što je uslijedilo dodatno je rasplamsalo priču kada je golferica na komentar odgovorila riječima: "Koliko lajkova za objavu njegova profila na Rayi", čime je dala naslutiti da je nogometaš već bio aktivan na popularnoj aplikaciji za upoznavanje dok su još bili u vezi, a u međuvremenu je privatizirala svoj profil s oko 139 tisuća pratitelja.
Par je, prema dostupnim informacijama, započeo vezu 2024. godine, a zajedno su se pojavili i u dokumentarcu na platformi Paramount Plus, gdje su otkrili kako su se upoznali – nogometaš, čiji su se baka i djed doselili iz Hrvatske, prvi joj je poslao poruku na društvenim mrežama. I dok je tada djelovao zaljubljeno, čini se da je njihova romansa ipak završila, i to bez puno zadrške s njezine strane.
U međuvremenu, Pulišić se pokušava fokusirati na karijeru, no ni na terenu mu ne ide najbolje – već mjesecima ne pronalazi golgetersku formu, što dodatno stavlja pritisak na kapetana američke reprezentacije uoči Svjetskog nogometnog prvenstva koje se održava naljeto u Meksiku, Kanadi i SAD-u.
Njegov ljubavni život i ranije je bio tema nagađanja, uključujući i glasine o vezi s glumicom Sydney Sweeney, koje je sam demantirao.
Iako ima hrvatsku putovnicu zbog bake i djeda koji dolaze s Oliba, Pulišić ne govori hrvatski, a više o tome podijelio je s Lukom Modrićem, o čemu više možete pročitati na Gol.hr-u (OVDJE).
