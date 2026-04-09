Zavirite u preuređenu vilu Željka i Jovane Joksimović, kupili su ju za 2,5 milijuna eura

Dom Jovane i Željka Joksimovića u Beogradu pravi je primjer života iz snova, a zahvaljujući rijetkim fotografijama javnost je dobila priliku zaviriti iza njegovih zidova.
Jovana i Željko Joksimović 2018. godine napustili su stan na Vračaru i preselili se u raskošnu vilu na Senjaku, jednoj od najelitnijih beogradskih lokacija. Kako su tada tvrdili dobro upućeni izvori, bračni par nekretninu je kupio od svojih bliskih prijatelja, Ivane Mišković i Gorana Karića, za oko 2,5 milijuna eura.
Nakon kupnje Joksimovići su dodatno ulagali u uređenje doma, izdvojili su još nekoliko desetaka tisuća eura kako bi prostor u potpunosti prilagodili vlastitom ukusu i potrebama.
Željko Joksimović, Jovana Joksimović Foto: Antonio Ahel/ATA Images
U luksuznoj vili uživaju sa svojom djecom – Kostom, Anom i Srnom, dok im se često pridružuje i Željkova kći iz prvog braka, Mina. Upravo zahvaljujući njezinim objavama na društvenim mrežama javnost je dobila priliku zaviriti u njihov privatni svijet.
Pogledaji ovo Celebrity Preminuo je glumac iz "Igre prijestolja", imao je samo 35 godina
Interijer doma odiše elegancijom i toplinom, prevladavaju svijetli tonovi, prirodni materijali i pažljivo odabrani detalji. Posebnu pozornost privlači klavir, koji prostoru daje dodatnu dozu profinjenosti i umjetničkog duha.
Ipak, posebna čar nekretnine dolazi do izražaja tijekom proljetnih i ljetnih mjeseci, kada se obitelj seli u prostrano dvorište okruženo zelenilom. Središnje mjesto male oaze zauzima bazen ovalnog oblika, idealan za opuštanje i uživanje.
Obiteljska okupljanja često se odvijaju u prostranoj blagovaonici. Prostor krase veliki prozori duž cijele jedne strane, dok zidovi od cigle stvaraju toplu i ugodnu atmosferu. Upravo tu Željko rado dočekuje svoje najbliže – oca Branislava, majku Vesnu i brata Sašu.
Pogledaji ovo Celebrity Pusa nasred ulice! Šime i Maja uhvaćeni u nježnim trenucima daleko od Hrvatske
Posebnu pozornost privlači i neobična ugradbena pećnica, kojom se Željkova majka, kao vrsna domaćica, s lakoćom koristi pripremajući razne specijalitete za obitelj.
Podsjetimo, Željko će ove godine nastupiti u Areni Zagreb, više saznajte OVDJE.
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Gdje to uživa Rakitićeva Raquel? Objavila je fotografije s kćerima na svima poznatoj lokaciji
1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Celebrity Evo tko je glumica koja je na premijeru hit-serije došla bez grudnjaka, znate je iz humorističnog klasika
Pogledaji ovo Celebrity Dilerica Matthewa Perryja osuđena na zatvor zbog smrti glumca!