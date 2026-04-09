Gdje je poslije 20 godina pjevačica koja se proslavila u prvom talent showu Nove TV?

Nekadašnja zvijezda prvoga hrvatskog glazbenog talent showa Emina Arapović nakon uspješne glazbene karijere povukla se iz javnosti te danas živi mirnijim životom posvećenim obitelji i povremenim nastupima.
Prošlo je više od 20 godina otkako je emisija "Story Supernova Music Talents" zavladala malim ekranima i publici predstavila novu generaciju mladih izvođača.
Među njima bila je i rokerica Emina Arapović, koja se izdvojila snažnim vokalom, a upravo joj je taj show otvorio vrata glazbene karijere.
Nakon završetka natjecanja Emina je s ostalim finalistima krenula na veliku turneju po Hrvatskoj, nastupajući pred brojnom publikom, a ubrzo se odlučila i za samostalni put.
Već 2004. potpisuje ugovor s Croatia Recordsom te iste godine osvaja nagradu stručnog žirija na Splitskom festivalu, čime potvrđuje status jedne od najperspektivnijih mladih pjevačica toga vremena.
Godinu kasnije okušala se i na Dori, hrvatskom izboru za Eurosong, gdje je stigla do finalne večeri, a ubrzo nakon toga objavila je i svoj prvi album "Učini sve". Tijekom karijere izdala je i niz singlova poput "Pravi frajer", "Jaka žena" i "Mogu dalje sama", a kasnije i pjesmu "Nepobjediva", pokazujući da i dalje aktivno stvara glazbu.
Iako je u početku bila često prisutna u medijima, Emina se s vremenom povukla s mainstream scene. Umjesto velikih pozornica okrenula se manjim nastupima, dok je povremeno objavljivala i nove pjesme.
U privatnom životu pronašla je sreću – udala se za dugogodišnjeg partnera Dejana Simića, a par je dobio sina Mladena. Danas živi u Zagrebu, gdje balansira obiteljski život i glazbu, daleko od intenzivne medijske pozornosti koja je pratila njezine početke.
Iako više nije svakodnevno prisutna na estradi, Emina Arapović ostaje jedno od prepoznatljivih imena prve generacije domaćih talent showova – i dokaz da se karijera može graditi i izvan reflektora.
