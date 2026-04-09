Gdje je danas policajac iz Inspektora Rexa? Bizarnim ljubavnim životom punio je stupce tabloida!

Dok se kultna serija ''Inspektor Rex'' vraća na male ekrane u novom izdanju, posebnu pozornost ponovno privlači Gedeon Burkhard, legendarni inspektor kojeg publika i danas pamti, ali koji danas izgleda potpuno drugačije nego u vrijeme najveće slave.

Jedna od najomiljenijih kriminalističkih serija svih vremena ''Inspektor Rex'' vraća se na male ekrane u potpuno novom ruhu. Kako prenosi Vienna.at, reboot popularne serije donosi svježu energiju, novu glumačku postavu i niz napetih kriminalističkih slučajeva koji će zasigurno privući i stare i nove gledatelje.

Prva epizoda, intrigantnog naziva ''See Vienna and Die'', odmah podiže ljestvicu. Radnja uključuje neuspjeli bombaški napad, misteriozno tijelo pronađeno u kočiji, kao i mrežu pravih špijuna i lažnih agenata. U središtu priče nalazi se glavni inspektor Max Steiner, kojeg utjelovljuje njemački glumac Maximilian Brückner.

I dok nova postava donosi svježinu, mnogi fanovi s nostalgijom se prisjećaju ranijih sezona i glumaca koji su obilježili seriju. Među njima je i Gedeon Burkhard, koji je utjelovio inspektora Alexandera Brandtnera od 1997. do 2001. godine. Upravo je ta uloga Burkharda lansirala među najprepoznatljivija TV lica, a njegov šarm osvojio je publiku diljem svijeta.

Pogledaji ovo Celebrity Znate li tko je baka Elle Dvornik? Unuka je ispričala sve o detalju kad je tužila državu i pobijedila

Danas, 27 godina kasnije, Burkhard izgleda znatno drugačije. 56-godišnji glumac potpuno je osijedio, a njegov aktualni izgled mnoge je iznenadio. Unatoč promjenama, i dalje je aktivan u glumačkom svijetu. Nakon ''Inspektora Rexa'' ostvario je niz uloga u filmovima i serijama, a posebno se ističe njegov nastup u Tarantinovu filmu ''Nemilosrdni gadovi'' (Inglourious Basterds) iz 2009. godine, gdje je glumio uz Brada Pitta.

Posljednjih godina Burkhard je privukao pozornost i svojim privatnim životom. Otvoreno je progovorio o vezi s dvije partnerice, Saschom Vedutom i Ann-Britt Dittmar, s kojima živi u Berlinu.

''To nije samo seksualna, već uravnotežena i duboka povezanost u svim aspektima'', izjavio je za njemački časopis Bunte.

Kako je kroz šalu priznao, jedini je problem u njihovu zajedničkom životu premali krevet.

Pogledaji ovo Celebrity Zlatna hrvatska olimpijka podijelila fotke s vjenčanja, prizori s glisera oduzimaju dah!

Prije te nekonvencionalne veze Burkhard je bio u braku s Birgit Cunningham, s kojom ima kćer Gioiju Filomenu.

Podsjetimo, njegov lik Alexandera Brandtnera naslijedio je legendarnog detektiva Richarda Mosera, kojeg je utjelovio Tobias Moretti. Burkhard je bio drugi Rexov partner, a nakon odlaska iz serije nastavio je graditi uspješnu karijeru, uključujući i pojavljivanja u popularnoj seriji ''Cobra 11''.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Gdje to uživa Rakitićeva Raquel? Objavila je fotografije s kćerima na svima poznatoj lokaciji

1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Celebrity Evo tko je glumica koja je na premijeru hit-serije došla bez grudnjaka, znate je iz humorističnog klasika

Pogledaji ovo Celebrity Drama nogometaša hrvatskog porijekla: Bivša djevojka razotkrila što joj je skrivao iza leđa