Znate li tko je baka Elle Dvornik? Unuka je ispričala sve o detalju kad je tužila državu i pobijedila

Baka Elle Dvornik, Žarka Kuljiš, našla se u središtu pažnje nakon što je influencerica podijelila inspirativnu priču o njezinoj snazi, uspjesima i novom kreativnom poglavlju.

Jedna od najpoznatijih domaćih influencerica, Ella Dvornik zaintrigirala je svoje pratitelje emotivnom i inspirativnom pričom o vlastitoj obitelji.

Naime, Ella je na svom Instagram profilu podijelila video u kojem je odlučila rasvijetliti manje poznatu, ali jednako fascinantnu stranu svog nasljeđa, onu s majčine strane. Iako je široj javnosti dobro poznato da je kći legendarnog glazbenika Dina Dvornika, Ella je ovaj put jasno dala do znanja da njezina kreativnost i poduzetnički duh ne dolaze samo s očeve strane.

''Čisto da dam malo kredita i drugoj strani DNK'', poručila je na početku videa snimljenog u kuhinji, nakon čega je s ponosom predstavila impresivne životne priče svoje bake, djeda i tete.

Posebno mjesto u njezinoj priči zauzela je baka Žarka Kuljiš, koju je opisala kao iznimno hrabru i snalažljivu ženu. Otkrila je kako je, unatoč tome što je diplomirana pravnica, sama vodila pravnu bitku protiv države i pobijedila.

''Moja baka Žarka je tužila državu i pobijedila je. Dovela je odvjetnika kao ukras, a ona sama je odrađivala sve'', ispričala je Ella.

Mnogi Splićani pamte Žarku i kao vlasnicu poznatog dućana s cipelama, no njezina priča tu ne staje. Naime, nedavno se okušala i u književnosti. Ella je u videu pokazala bakinu prvu knjigu pod nazivom ''Da je bilo drukčije...'', objavljenu pod pseudonimom Eleonora Tondi, kao i rukopis druge knjige ''Vandin izbor'', koja je već spremna za tisak.

No inspiracija ne dolazi samo od bake. Ella je spomenula i svog pokojnog djeda Ivu, koji je vodio uspješnu tvrtku za uređenje interijera hotela, kao i tetu Anu, danas uspješnu arhitekticu u Italiji.

U opisu objave Ella je dodatno potaknula interakciju, pozvavši majku i baku da u komentarima dopune obiteljsku priču, dok je pratitelje ohrabrila da podrže bakin književni rad i jave joj se za kupnju knjige.

Nedavno je Ella zbog snažne bure s kćerima zapela na otoku, što je tada objavila pogledajte OVDJE.

Prije toga progovorila je o vjeri pa svojim stavom iznenadila brojne, više čitajte OVDJE.

