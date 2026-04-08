Naša glumica koja godinama živi u Kini otkrila lijepu novost: ''I rođendan i godišnjica braka i unuk!''

Hrvatska glumica Vitomira Lončar podijelila je emotivne trenutke s Cresa, gdje je u krugu obitelji otkrila čak tri posebna razloga za slavlje.

Poznata hrvatska glumica, producentica i znanstvenica Vitomira Lončar raznježila je svoje pratitelje emotivnom objavom na društvenim mrežama, podijelivši niz fotografija s čarobnog otoka Cresa.

Na fotografijama se vidi kako uživa u opuštenim, ali iznimno važnim životnim trenucima, u društvu supruga, redatelja Ivice Šimića, obitelji i najmlađeg člana, unuka koji je posebno ukrao pažnju. Sunčani kadrovi uz more, šetnje i obiteljska druženja otkrivaju toplu i iskrenu atmosferu, ispunjenu ljubavlju i zahvalnošću.

Lončar je otkrila da je imala čak nekoliko razloga za slavlje – rođendan, godišnjicu braka, ali i dragocjeno vrijeme provedeno s obitelji, što joj je, kako kaže, najvažnije u životu.

''I rođendan i godišnjica braka i svi zajedno i – unuk! Hvala Ti, Bože, na svim darovima kojima me obasipaš!'', napisala je u opisu objave.

Pogledaji ovo Celebrity Znate li gdje se fotografirao Jakov Jozinović? Nova objava ganula je fanove, pale su i usporedbe

Posebno su dirljive fotografije na kojima nježno drži unuka u naručju, kao i one na kojima cijela obitelj zajedno uživa u šetnji i zajedničkim trenucima. Unuka joj je podarila njena kći Buga Marija Šimić, naša glumica i operna pjevačica.

Podsjetimo, Vitomira Lončar i Ivica Šimić od 2016. godine žive u kineskom gradu Xi'anu, gdje ona radi kao profesorica na Xi'an Eurasia Universityju.

Pogledaji ovo Nekad i sad Sjećate li se ovog para iz filma Zapravo ljubav? Nakon više od 22 godine opet su se sreli

Za IN magazin rekla je da jezik još uvijek uči. No, potpuno se stopila s njihovim načinom života. Radi, predaje, glumi i režira. Obožava kinesku hranu i kulturu. Putuje i sve to dijeli putem svojih vlogova.

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Zanimljivosti Tko je ljepotica širokog osmijeha koja glumi u novom holivudsko-srpskom filmu?

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Nekad i sad Napustila je hit-seriju na vrhuncu slave, a sada je otkrila što se krilo iza njezine odluke

Pogledaji ovo Nekad i sad Napustila je hit-seriju na vrhuncu slave, a sada je otkrila što se krilo iza njezine odluke