Preminuo je glumac iz "Igre prijestolja", imao je samo 35 godina

Michael Patrick, koji je glumio u seriji "Igra prijestolja", preminuo je nakon borbe s teškom bolešću.

Kazališni i televizijski glumac Michael Patrick preminuo je u dobi od 35 godina nakon borbe s bolešću motoričkih neurona, dijagnozom koju je dobio u veljači 2023. godine.

Glumac iz Belfasta preminuo je u utorak u Hospiciju Sjeverne Irske, gdje je bio smješten deset dana ranije, a tužnu vijest potvrdila je njegova supruga Naomi. Istaknula je kako je preminuo mirno, okružen obitelji i prijateljima.

"Riječi ne mogu opisati koliko smo slomljena srca… Mick je bio inspiracija svima koji su imali privilegiju upoznati ga, ne samo tijekom bolesti, već kroz cijeli njegov život", poručila je u emotivnoj objavi, opisujući ga kao čovjeka punog radosti, energije i zaraznog smijeha.

Patrick je imao impresivan obrazovni i umjetnički put. Nakon studija znanosti na Sveučilištu Cambridge, odlučio se posvetiti glumi te je završio prestižnu Mountview Academy of Theatre Arts u Londonu. Tijekom karijere pojavio se u nekoliko zapaženih televizijskih projekata, uključujući "Igra prijestolja", "Blue Lights", "Soft Border Patrol" i "My Left Nut".

Ipak, najdublji trag ostavio je u kazalištu. Njegove izvedbe bile su hvaljene, a posebno se istaknula uloga Richarda III., koju je izveo u invalidskim kolicima. Za tu je izvedbu 2025. godine osvojio nagradu žirija na Stage Awards.

Unatoč teškoj dijagnozi, nije odustao od umjetnosti. Nastavio je glumiti i pisati, naglašavajući kako mu upravo rad pomaže da ostane pozitivan i usmjeren na život. Za svoju snagu i predanost dobio je i nagradu Overcoming Adversity Award na Spirit of Northern Ireland Awards 2025.

Lyric Theatre Belfast, gdje je redovito nastupao, oprostio se od njega dirljivom porukom, ističući njegovu snagu, dostojanstvo i izniman talent.

"Ovi su otoci izgubili velikog umjetnika, a nebo je večeras svjetlije s njegovom zvijezdom", poručili su.

Bolest motoričkih neurona progresivno slabi mišiće i s vremenom utječe na osnovne životne funkcije poput kretanja, govora i disanja. Unatoč teškoj prognozi, Michael je ostao aktivan i inspirativan primjer mnogima.

Iza sebe je ostavio suprugu Naomi, majku Pauline, braću i sestre te nećaka. Njegova priča ostaje podsjetnik na snagu duha, ljubav prema umjetnosti i hrabrost suočavanja s najtežim životnim izazovima.

