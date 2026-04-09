Zašto zvijezde napuštaju Hollywood i sele se u europsku zemlju koja je sve poželjnija destinacija?

Ponukani političkom situacijom i iz osobnih razloga, sve više holivudskih zvijezda traži utočište u Francuskoj.
Nekad simbol glamura i ostvarenja snova, Hollywood sve više gubi svoju privlačnost među svjetskim zvijezdama.
Kako piše Daily Mail, umjesto užurbanog života u Los Angelesu, mnogi slavni danas biraju Francusku – zemlju koju sve češće nazivaju i Frollywood. Razlozi? Mirniji tempo života, veća privatnost, ali i konkretne financijske pogodnosti.
Jedan od najpoznatijih primjera je George Clooney, koji se sa suprugom Amal odlučio preseliti u Francusku i čak zatražiti državljanstvo. Par je ondje pronašao ono što im je u Hollywoodu nedostajalo – privatnost i kvalitetniji život za svoju djecu.
Sličan put odabrala je i Angelina Jolie, koja već godinama balansira između SAD-a i Europe. Nakon turbulentnog razvoda od Brada Pitta, Francuska joj predstavlja utočište od medijske pozornosti i priliku za mirniji život.
Natalie Portman također je već godinama Parižanka. U Francuskoj je pronašla balans između karijere i privatnosti, a čak i nakon razvoda od Benjamina Millepieda ostala je živjeti ondje s djecom i novim partnerom Tanguyjem Destableom.
Osim osobnih razloga postoji i šira slika. Politička klima u SAD-u, štrajkovi u filmskoj industriji, pandemija, ali i razorni požari u Kaliforniji natjerali su mnoge zvijezde da preispitaju gdje žele živjeti.
Aaron Paul otvoreno je priznao da je upravo nakon požara odlučio napustiti Los Angeles i preseliti se s obitelji u Pariz. Francuska prijestolnica imala je posebno značenje za zvijezdu serije "Na putu prema dolje" jer je ondje zaprosio suprugu Lauren.
Francuski redatelji ističu i kreativni aspekt – u Europi glumci imaju više slobode i manje su ograničeni komercijalnim pritiscima velikih franšiza koje dominiraju Hollywoodom. Francuska nudi i konkretne financijske poticaje. Porezne olakšice za filmsku industriju, uključujući povrate do 30 ili čak 40 posto, čine Pariz sve privlačnijim za snimanja i produkcije.
Dolazak streaming-platformi poput Netflixa dodatno je ojačao francusku industriju, koja danas privlači sve više velikih projekata i međunarodnih zvijezda.
Uz Clooneyja, Jolie i Portman, Francusku su kao svoj dom odabrali ili barem ondje često borave:
- Christina Milian, koja se preselila zbog obitelji
- Wes Anderson, koji već desetljećima živi u Parizu
- Lenny Kravitz, vlasnik luksuzne pariške rezidencije
- Pamela Anderson, koja planira povratak u Saint-Tropez, nakon što je ranije stanovala u Francuskoj zbog veze s Adilom Ramijem
- Hugh Grant, koji uživa u Provansi.
Dok Hollywood prolazi kroz razdoblje promjena i preispitivanja, Francuska se sve više profilira kao nova destinacija za kreativce. Manje pritiska, više slobode i naglasak na kvalitetu života – čini se da je upravo to ono što današnje zvijezde traže.
Ako se trend nastavi, Frollywood bi uskoro mogao postati ozbiljna konkurencija nekada nedodirljivom Hollywoodu.
