Otvorene su prijave za Pula PRO, odabrani su i projekti za Scenarij kinohita

Pulski filmski festival otvorio je pozive za prijavu projekata na radionički program Soba autora te na pitching program Filmovi u nastanku. Odabrano je i šest projekata za radionički program Scenarij kinohita.

Pulski filmski festival održat će se 9. do 16. srpnja 2026., a tijekom festivala, od 12. do 16. srpnja, odvijat će se programi Pula PRO namijenjeni filmskim profesionalcima. Dijeljenje stručnih znanja iz područja razvoja projekata, distribucije, plasmana i promocije cilj je programa Pula PRO.

Tijekom 73. izdanja Pule po četvrti će se put održati radionički program Scenarij kinohita, za koji je ove godine pristigao rekordan broj prijava, zatim pitching program Filmovi u nastanku, na kojem će se predstaviti projekti u završnim fazama, te radionički program Soba autora, posvećen timskom radu u procesu nastanka scenarija za igrane filmove i serije.

OTVORENE PRIJAVE ZA RADIONIČKI PROGRAM SOBA AUTORA

Soba autora je radionički program posvećen procesu pisanja scenarija za igrane filmove i serije prema konceptu kreativne suradnje writers’ rooma. Radionica traje tri dana i održat će se pod mentorstvom redatelja i scenarista Gorana Stankovića i Vladimira Tagića (Jutro će promijeniti sve, Sablja i dr.).

Na sudjelovanje se pozivaju autorski timovi od najmanje dva i najviše tri člana u sastavu scenarist - redatelj - producent, a program je namijenjen projektima iz Hrvatske te regije, ukoliko imaju izražen koprodukcijski potencijal s Hrvatskom. Prijave su otvorene od 9. travnja do 7. svibnja 2026., a zaprimaju se putem sustava Eventival.

Ideja za radionicu proizlazi iz pretpostavke da stvaranje filmskih i televizijskih projekata po svojoj prirodi zahtijeva timski rad u svim fazama razvoja te otvorenu razmjenu ideja. Program je usmjeren na rad na konkretnim projektima sudionika, a poseban naglasak stavlja se na sam proces, odnosno metodologiju te kolektivni aspekt rada. Sudionici će osim rada na vlastitom projektu, čitati projekte svojih kolega te aktivno sudjelovati u raspravama i razradama njihovih ideja s ciljem razmjene iskustava i zajedničkog učenja. Na kraju radionice, sudionici će jedni drugima, u obliku internog pitchinga, predstaviti rezultate rada na projektu.

OTVORENE PRIJAVE ZA PITCHING PROGRAM FILMOVI U NASTANKU

Pitching program Filmovi u nastanku namijenjen je autorima i producentima hrvatskih filmova i hrvatskih manjinskih koprodukcija u fazi postprodukcije, čiji je završetak planiran unutar sljedećih godinu dana. Poziv za prijavu projekata otvoren je od 9. travnja do 7. svibnja 2026., a prijave se zaprimaju putem sustava Eventival.

Autori i/ili producenti odabranih projekata bit će pozvani na pitching kako bi svoje projekte predstavili na engleskom jeziku pred tročlanim međunarodnim žirijem. Pitchingu će prethoditi radionički program za pripremu nastupa pod mentorstvom producentice Ene Rahelić. Sudionici će konkurirati za novčanu nagradu i nagrade koje uključuju postprodukcijske usluge obrade slike i zvuka.

DVOSTRUKO VIŠE PRIJAVA ZA RADIONICU SCENARIJ KINOHITA

Na ranije raspisan poziv za radionicu razvoja scenarija i pitching Scenarij kinohita, pristiglo je dvostruko više prijava nego lani, njih 45. Selekcijski proces stoga je bio iznimno zahtjevan, a ovakav odaziv potvrđuje snagu i potencijal domaće scenarističke scene. Prijavljivane su većinske hrvatske produkcije u žanru komedije, biografskog filma i filma za djecu, a za sudjelovanje u radioničkom programu odabrani su sljedeći projekti:

Debela – Luka Galešić

Grešna braća - Nina Mitrović i Hrvoje Osvadić

Jaslice u Buri – Đurđica Čilić i Srđan Ćesić

Junaci – Ante Marin

Luma – Rona Žulj

Luna i Bruna – Gloria Dubelj i Iva Šimić Šakoronja

Autori odabranih projekata sudjelovat će u radionici razvoja scenarija koja će se održati uživo u Zagrebu i online, a tijekom Pulskog filmskog festivala održat će se predstavljanje projekata. Radionicu razvoja scenarija mentorirat će scenaristica Ljubica Luković, redatelj Vinko Brešan te redatelj i scenarist Mitja Okorn, dok će radionicu nastupa na pitchingu mentorirati producentica Vanja Jambrović. Najboljem projektu na pitchingu pripast će novčana nagrada u iznosu od 10 tisuća eura, koju osiguravaju distributerska tvrtka Blitz i Hrvatski audiovizualni centar. Program se organizira u suradnji sa Savezom scenarista i pisaca izvedbenih djela (SPID).

