Znate li tko je majka Željka Joksimovića? Sin ju ističe kao najveću pomoć u karijeri, a pažnju posvećuje vrtu

Željko Joksimović često ističe koliko je blizak sa svojim roditeljima, pogotovo s majkom Vesnom koja je znala da će biti glazbenik.

Poznati srpski pjevač i poduzetnik Željko Joksimović proveo je svoje djetinjstvo u gradu Valjevu s bratom Sašom i roditeljima Vesnom i Branislavom, otkud je krenuo u pohod na regionalnu glazbenu scenu. Roditelji su mu oduvijek bili velika podrška, a regionalna zvijezda je često pričala koliko su mu davali vjetar u leđa. Koliko je blizak s njima, pokazuje fotografija iz 2019., kada je roditeljima čestitao 50. godišnjicu braka.

Kako piše na njezinom Instagramu, Željkova majka Vesna je poduzetnica, a na društvenim mrežama često dijeli svoje fotografije i fotografije kuće i okućnice. Kao velika ljubiteljica cvijeća, gospođa Vesna je posvetila puno pažnje uređenju dvorišta, stvarajući pravu oazu mira.

I dok mnoge majke žele da njihova djeca idu njihovim poslovnim putevima, Vesna je za Željka uvijek vidjela put u glazbi.

"Željela sam da bude dirigent. To je bila moja želja. I on to zna. To tinja u njemu", rekla je jednom prilikom.

Željko je istaknuo da su se njegovi roditelji, a pogotovo Vesna, mnogo žrtvovali za njegov uspjeh u karijeri. Kada je započinjao glazbenu karijeru, obitelj je podnijela financijske žrtve kako bi mu omogućila da se ostvari u glazbi.

Veoma je vezana uz svoje unuke, a na Instagramu često dijeli i fotografije s Minom, najstarijom Željkovom kćeri. Mediji su pisali o nesuglasicama sa snahom Jovanom, no same su demantirale natpise pozirajući na Željkovom rođendanu 2022. godine.

Kako izgleda gospođa Vesna, pogledajte u fotogaleriji.

