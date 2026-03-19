Završnica nove sezone hit-serije ostavila fanove u nevjerici: ''Zašto autori uvijek naprave ovo?''

Završnica sezone serije “Virgin River” otvorila je raspravu među fanovima. Iako je i dalje pri vrhu gledanosti, nedovršen kraj nije oduševio dio publike.

Nova sezona popularne serije ''Virgin River'' ugledala je svjetlo dana i u rekordnom roku zasjela na vrh gledanosti na streaming platformi na kojoj se emitira. No, iako su je obožavatelji jedva dočekali, završetak je izazvao podijeljene reakcije i pokrenuo lavinu komentara.

Romantična drama koja se prikazuje od 2019. godine prati život Mel Monroe, koja nakon osobne tragedije dolazi u mali grad u potrazi za novim početkom, gdje pronalazi ljubav s Jackom Sheridanom.

Serija ''Virgin River'' Foto: Profimedia

Najnovija sezona romantične drame objavljena je prošlog tjedna na streaming platformi, a gledatelji su odmah pohrlili saznati hoće li Mel i Jack uspjeti ostvariti svoj san o posvojenju djeteta.

Nova sezona pratila je i razvoj odnosa Dana Bradyja (Ben Hollingsworth) i Brie Sheridan (Zibby Allen), nakon dugog razdoblja neizvjesnosti u njihovoj vezi. Ipak, gledatelji nisu bili zadovoljni završetkom sezone te su svoje nezadovoljstvo izrazili na društvenim mrežama. U posljednjoj epizodi Brady doživljava tešku prometnu nesreću na motociklu, a njegova sudbina ostaje neizvjesna, dok je i njegov odnos s Brie doveden u pitanje.

Serija ''Virgin River'' Foto: Profimedia

Jeste li već pogledali nove nastavke hit-serije? Da, i meni je super!

Da, ali kraj mi se ne sviđa

Ne, ali imam u planu

Ne znam ni što je to... Da, i meni je super!

Da, ali kraj mi se ne sviđa

Ne, ali imam u planu

Ne znam ni što je to... Ukupno glasova:

''Autori ove serije stvarno mrze sreću, bolje da sve bude u redu u osmoj sezoni'', ''Upravo sam završio sedmu sezonu i uvjeren sam da scenaristi ne vole Bradyja'', ''Zašto uvijek ovo naprave?'', ''Morali su nešto napraviti da stvari ne budu savršene'', ''Ako se ovo ne riješi u idućoj sezoni....'', ''Zašto uvijek ovako završe sezonu? Ovo me stvarno iritira'', ''Moraju biti depresivni! Zašto ovi likovi nikad ne mogu biti sretni? Ovo je već psihološka drama'', samo su neki od komentara koji su preplavili internet.

Serija ''Virgin River'' Foto: Profimedia

U isto vrijeme pojavio se i novi naslov koji već uspoređuju sa serijom ''Virgin River''. Serija ''Sullivan's Crossing'' brzo je osvojila publiku i potaknula gledatelje na maratonskog gledanje.

U njoj glumi i Chad Michael Murray, koji je i sa 44 godine jednako neodoljiv i mišićav.

