Zajedno su 75 godina, a tek sada su otkrili što stoji iza njihove dugovječnosti

Holivudski glumački par William Daniels i Bonnie Bartlett uskoro će proslaviti nevjerojatnih 75 godina braka, što ih čini jednim od najdugovječnijih parova u svijetu zabave.

Zvijezda serije "Boy Meets World" William Daniels danas ima 99 godina, dok njegova supruga Bonnie Bartlett, poznata po seriji "Little House on the Prairie", ima 96. Iza njih su desetljeća ljubavi, ali i brojni teški trenuci, uključujući gubitak djeteta i razdoblje koje su opisivali kao "otvoreni brak".

"Ne bih želio biti ni s kim drugim osim sa ženom koja sjedi pokraj mene", rekao je Daniels u intervjuu za Daily Mail.

Njihova ljubavna priča započela je još tijekom studija na sveučilištu Northwestern, gdje ju je William prvi put primijetio tijekom čitanja teksta na satu glume.

"Pitao sam je želi li na kavu, a ona mi je rekla: 'Prenizak si'", prisjetio se glumac kroz smijeh.

Bonnie je objasnila da ga nije željela uvrijediti.

"Nisam to mislila kao uvredu, samo sam mislila da sam previsoka za njega", rekla je.

Par se vjenčao 1951. godine, a nekoliko godina kasnije doživjeli su veliku tragediju kada im je sin preminuo samo 24 sata nakon rođenja. Kasnije su posvojili dvojicu sinova.

"To je bilo razdoblje velike boli i tuge", priznala je Bonnie.

Tijekom godina oboje su otvoreno govorili i o izazovima u braku, uključujući razdoblja kada su im se životi privremeno udaljavali.

"Bilo bi čudno da tijekom 75 godina nikad niste osjetili privlačnost prema nekom drugom", iskreno je rekla Bonnie.

Unatoč svemu, ostali su zajedno, a obitelj smatraju ključem svog dugog i uspješnog odnosa. Danas se suočavaju i sa zdravstvenim izazovima, no i dalje uživaju u obiteljskom životu okruženi djecom i unucima.

Na pitanje koja je tajna dugog braka, William Daniels kroz šalu je kratko odgovorio:

"Nemojte."

