Bijeg na Oxford: Barbara Štrbac ispričala nam je sve o svom iskustvu rada na Reutersovom Institutu

Novinarka Nove TV Barbara Štrbac u razgovoru za naš portal progovorila je o životu i radu u Ujedinjenom Kraljevstvu. Na prestižnom Reutersovom Institutu pri Sveučilištu Oxford šest mjeseci bila je dio tima sastavljenog od vrsnih novinara iz cijeloga svijeta. To joj je iskustvo, kaže, donijelo novi profesionalni elan, ali i novi pogled na novinarstvo.

Novinarka Nove TV Barbara Štrbac nedavno je ostvarila veliko profesionalno priznanje – dobila je stipendiju za sudjelovanje na jednom od najprestižnijih programa Reuters Instituta pri Sveučilištu Oxford. Šest mjeseci provela je radeći na projektu, u okruženju vrhunskih svjetskih stručnjaka i novinara iz cijelog svijeta, a iskustvo koje je ondje stekla opisuje kao neprocjenjivo, kako profesionalno, tako i osobno.

''Mislim da se svatko tko aplicira svojim projektom na takav program potajno i nada da će se prepoznati trud i razmišljanje koji stoje iza tog projekta. Ipak, bila sam svjesna da je riječ o jednom od najkompetitivnijih programa na Oxfordu, na 10 mjesta je stiglo oko 1500 prijava, pa sam zaista bila presretna kada sam dobila ponudu da se na 6 mjeseci pridružim timu u Reutersovu Institutu na Oxfordu''.

Priznaje kako je samo iskustvo rada i boravka na službeno najboljem sveučilištu na svijetu bilo nevjerojatna prilika za rast i razvoj.

''Biti dio službeno najboljeg sveučilišta na svijetu zaista je nevjerojatna prilika za osobni rast jer imate pristup nevjerojatnim resursima i najboljim svjetskim stručnjacima iz svih područja''

Posebno ističe ljude koje je ondje upoznala i iskustva koja su međusobno dijelili.

''Dodatna dimenzija jest što na samome Institutu šest mjeseci dijelite ‘dobro i zlo’ s nevjerojatnim kolegama novinarima sa svih kontinenata. Dijeljenje naših novinarskih perspektiva i iskustava nešto je zaista neprocjenjivo, a o networkingu da i ne govorim''.

Iako ju, kaže, način rada velikih svjetskih redakcija nije pretjerano iznenadio, određene stvari ipak su joj dodatno potvrdile ono što je već i sama primjećivala kroz posao.

''Ne mogu reći da me išta previše iznenadilo, ali je svakako potvrdilo neka moja razmišljanja. Prije svega, da oni najveći u pravilu imaju mnogo više resursa pa samim time i više vremena da se posvete detaljima. Mi uglavnom funkcioniramo u puno manjim timovima pa svi imamo mnogo više zadataka i više odgovornosti''.

Boravak u potpuno novom okruženju promijenio joj je i pogled na posao, ali i na život općenito.

''Naučila sam možda malo više cijeniti ono što imamo. Neki od mojih kolega stipendista rade u iznimno teškim i opasnim uvjetima, u zemljama u kojima biti novinar znači biti konstantno u životnoj opasnosti''.

Dodaje kako joj je cijelo iskustvo donijelo i jednu važnu osobnu potvrdu.

''Zadovoljna sam što sam sama sebi potvrdila da nikada nije kasno za nove izazove''.

Na pitanje postoji li neki trenutak ili razgovor koji joj je posebno ostao urezan u pamćenje, Barbara kaže kako nije riječ o jednoj situaciji, nego o nizu iskustava koja su se slagala tijekom cijelog boravka.

''Nije to jedan veliki razgovor ili jedna velika istina koju sam spoznala, to je mozaik koji sklapaš od svakog predavanja, svake žive diskusije i svakog razgovora s ljudima koji su u novinarstvu ostavili veliki trag''.

Osim intenzivnog rada i edukacije, na Oxfordu je otkrila i novu ljubav – veslanje.

''Zapravo sam samo htjela probati veslati jer je to nešto tipično za Oxford, ali eto, taj me sport potpuno oduševio. Jednostavno sam se od prvoga trenutka dobro osjećala i nije mi trebalo mnogo vremena da pohvatam osnove''.

Posebno pamti trenutak kada je prvi put izašla na Temzu.

''Počela sam, kako to već ide, na ergometrima i u veslačkom bazenu, a kad sam prvi put izišla na Temzu u osmercu ljubav je bila zapečaćena''.

Iako mnogi veslanje smatraju izrazito zahtjevnim sportom, Barbara kaže kako ga ona prvenstveno vidi kao način opuštanja i bijega od svakodnevnog ritma.

''Svaki sport traži disciplinu, ali veslanje je za mene ipak samo rekreacija. U ludom radnom ritmu koju većina nas ima često se teško natjerati nakon napornog dugog dana na trening. Kada taj trening podrazumijeva nešto što vas veseli, ipak je malo lakše naći motivaciju''.

Ističe i kako joj je iskustvo iz Velike Britanije pomoglo da na novinarstvo danas gleda puno šire.

''Dobila sam svakako jednu puno širu sliku, sve aspekte novinarstva smo šest mjeseci pretresali iz svakog mogućeg ugla. Kao i sve profesije, i novinarstvo se mijenja, što nosi nove izazove pa se i mi moramo prilagođavati''.

Unatoč brojnim iskustvima i izazovima koje posao nosi, motivacija za novinarstvo i dalje je ista.

''Motivira me kad vidim da se zbog onoga što moji kolege i ja radimo nešto počne mijenjati na bolje''.

Priznaje i kako bez podrške obitelji ovakav posao ne bi bio moguć.

''Imam sreće da moja obitelj razumije moj posao i podržava sve što radim''.

Na kraju kaže kako joj je iskustvo Oxforda donijelo novu sigurnost i dodatni profesionalni elan.

''Kada svakoga dana dobivate potvrdu da je vaš rad važan i da se cijeni vaš doprinos radu jednog sveučilišta kao što je Oxford, to vam svakako daje novi elan. Vjerujem da ću ga uspjeti iskoristiti na najbolji način''.

