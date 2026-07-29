Rijetko je viđamo u javnosti, ali ovaj događaj bivša hrvatska misica nikad ne propušta

Bivša Miss Hrvatske Andreja Ćupor rijetko se pojavljuje na javnim događanjima, no koncert "Trag u beskraju" u čast Oliveru Dragojeviću u Veloj Luci već godinama ne propušta.
Među brojnim poznatim licima koja su ove godine stigla u Velu Luku na tradicionalni koncert "Trag u beskraju" bila je i bivša hrvatska misica Andreja Ćupor.3 vijesti o kojima se priča nastupao na olimpijskima Smrt poznatog DJ-a šokirala je glazbenu scenu, istraga o uzroku je u tijeku otpisali su ih, a danas... Kad su se upoznali, njoj je bilo tek 19: Nitko nije ni pomišljao da će njihova priča ovako završiti! uhvaćeni zajedno! Najnovije fotografije Kyliana Mbappéa na luksuznoj jahti sa slavnom glumicom obišle su svijet
Riječ je o jednom od njezinih rijetkih pojavljivanja u javnosti, no manifestaciji posvećenoj Oliveru Dragojeviću ostala je vjerna i ove godine.
Andreja Vukojević - 4 Foto: Duje Klaric/Cropix
Andreja Vukojević - 3 Foto: Duje Klaric/Cropix
Za ovu je prigodu odabrala upečatljivu kratku zlatnu haljinu sa šljokičastim detaljima i crne sandale na visoku petu.
Andreja Vukojević - 2 Foto: Duje Klaric/Cropix
Bivša Miss Hrvatske danas vodi znatno mirniji život daleko od svjetala reflektora. Nakon uspješne manekenske karijere posvetila se poslovnom svijetu te obnaša dužnost potpredsjednice Hrvatske gospodarske komore. U medijima se pojavljuje rijetko, a privatni život nastoji držati podalje od javnosti.
Andreja Ćupor Foto: Neja Markicevic / CROPIX
Andreja Ćupor Foto: Borna Filic/Pixsell
Ipak, "Trag u beskraju" jedna je od manifestacija kojoj se redovito vraća. I prošle godine bila je među uzvanicima u Veloj Luci, gdje se svake godine okupljaju Oliverovi prijatelji, suradnici i brojni obožavatelji kako bi odali počast neprežaljenom glazbeniku.
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