Rijetko je viđamo u javnosti, ali ovaj događaj bivša hrvatska misica nikad ne propušta

Bivša Miss Hrvatske Andreja Ćupor rijetko se pojavljuje na javnim događanjima, no koncert "Trag u beskraju" u čast Oliveru Dragojeviću u Veloj Luci već godinama ne propušta.

Među brojnim poznatim licima koja su ove godine stigla u Velu Luku na tradicionalni koncert "Trag u beskraju" bila je i bivša hrvatska misica Andreja Ćupor.

Riječ je o jednom od njezinih rijetkih pojavljivanja u javnosti, no manifestaciji posvećenoj Oliveru Dragojeviću ostala je vjerna i ove godine.

Andreja Vukojević - 4 Foto: Duje Klaric/Cropix

Andreja Vukojević - 3 Foto: Duje Klaric/Cropix

Za ovu je prigodu odabrala upečatljivu kratku zlatnu haljinu sa šljokičastim detaljima i crne sandale na visoku petu.

Andreja Vukojević - 2 Foto: Duje Klaric/Cropix

Bivša Miss Hrvatske danas vodi znatno mirniji život daleko od svjetala reflektora. Nakon uspješne manekenske karijere posvetila se poslovnom svijetu te obnaša dužnost potpredsjednice Hrvatske gospodarske komore. U medijima se pojavljuje rijetko, a privatni život nastoji držati podalje od javnosti.

Andreja Ćupor Foto: Neja Markicevic / CROPIX

Andreja Ćupor Foto: Borna Filic/Pixsell

Ipak, "Trag u beskraju" jedna je od manifestacija kojoj se redovito vraća. I prošle godine bila je među uzvanicima u Veloj Luci, gdje se svake godine okupljaju Oliverovi prijatelji, suradnici i brojni obožavatelji kako bi odali počast neprežaljenom glazbeniku.

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