Grupa Cambi pjesmom iznenadila turiste na splitskoj rivi, pogledajte reakcije!

Grupa Cambi ovih dana ima razloga za slavlje. Njihova posljednja pjesma ''Ne dirajte mi ljubav'' trenutačno je jedna od najvrćenijih u Lijepoj Našoj. Tim povodom s Cambijevcima se družio naš Gordan Vasilj. Među ostalim, otkrili su mu što ih u glazbi ipak može izbaciti iz takta te tko je najveći perfekcionist. Tijekom intervjua su i spontano zapjevali turistima na splitskoj rivi.

Ovako to izgleda kad turistima i domaćima na splitskoj rivi sasvim neočekivano zapjeva grupa Cambi, ovog puta u tročlanom sastavu jer je Luka nažalost bio spriječen.

Reakcije na njihove izvedbe uživo su prepozitivne, baš kao i na njihov posljednji singl ''Ne dirajte mi ljubav'', koji su predstavili na Melodijama Jadrana, a koji je trenutačno jedan od najslušanijih u domaćem eteru.

''Iskreno, bili smo na početku malo svi skeptični prema pjesmi, ali na kraju smo je prihvatili. Čim smo snimili demo totalno se promijenila slika'', priča nam Marjan Slavica.

Klapa Cambi - 5 Foto: In Magazin

''Moram ga ispraviti, ipak jedini ja možda nisam baš bio skeptičan. Nekako su njih trojica reagirali kao hoćemo-nećemo, a ja sam rekao mislim da je ipak to pisma koja bi možda mogla nešto učiniti i ipak je polučila uspjeh'', dodao je Joško Tranfić.

Slična situacija dogodila im se i s njihovim najvećim hitom ''Zaljubljen''.

''Kad smo dobili pjesmu, bio je baš radni demo i nismo odmah na prvu prepoznali pjesmu mada smo rekli da je kvalitetna i sve, ali nismo znali da će toliki uspjeh donijeti. Nekad je jednostavno to teško'', priča nam Joško.

Najveća potpora raspjevanoj četvorki su njihove obitelji.

''A oni već odmahuju rukom, moram ići na nastup ili na intervju, 'ajde, tko te što pita više, samo otiđi'. Navikli su i oni su naravno potpora svima nama i to je najbitnije. Mislim da bez toga ne bi išlo.'', dodao je Sandro Gerbec.

Iako je od rođenja zaljubljen u glazbu, Sandro nam je otkrio i što mu u ovom pozivu nije najmilije.

''Mene iz takta obično izbace tonske probe. Sad sam se sjetio Bare kad su ga pitali je li volite tonske probe, a on govori 'obožavam', tako i ja. Ima nas puno, dok se mi namjestimo, pogotovo ako je ljeto pa na suncu se pržit, skoče mi živci na tisuću.'', priča Sandro Gerbec.

Klapa Cambi - 1 Foto: In Magazin

Marjan, koji je u Cambiju prije pola godine naslijedio Juru Nikolića, nam je priznao tko je najveći perfekcionist u grupi.

''Možda po pitanju glazbe iskreno ja jer uvijek čujem nešto što bih htio drugačije, a po pitanju robe definitivno Joško, on je najviše modno osviješten od nas.'', tvrdi Slavica.

Pred ovim miljenicima publike koji stabilno i strpljivo grade svoj put je mnogo planova.

''Definitivno bi htjeli napraviti neki zaokret, ponuditi neki novi zvuk i na neki način dovesti Cambi van zone komfora, da malo okušamo sebe i u nekim drugim žanrovima i ponudimo publici nešto drugačije.'', zaključio je Slavica.

Pa ćemo majstore ljubavnih balada u budućnosti sigurno imati priliku čuti u nešto bržem zvuku.

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