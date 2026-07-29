Jakov Jozinović za Dnevnik Nove TV o prvom nastupu na ''Tragu u beskraju'': ''Cijeli život sam to priželjkivao''

Jakov Jozinović večeras će prvi put stati na pozornicu tradicionalnog koncerta "Trag u beskraju" u Veloj Luci, a uoči nastupa otkrio je kako mu se ostvaruje dugogodišnji san te zašto vjeruje da su upravo Oliverove pjesme najveće zvijezde večeri.

Vela Luka u Oliverovim notama, na svakom uglu. Olivera već dugo nema, ali je zapravo posvuda oko nas, barem tu na Korčuli.

U pjesmama, na rivi, među ljudima koji su ovamo stigli iz cijele Hrvatske, ali i sa svih strana svijeta.

Oliver Dragojević - 2 Foto: In Magazin

Oliverovi hitovi ne poznaju granice. Postoje naime "dalmatinski poljaci". Jedan takav je stigao na Korčulu.

''Ja sam poljski dalmatinac. Živim u dalmaciji već deset godina, došli smo s Brača s mojom suprugom, tu smo opet, drugi put zbog Olivera, tamo se vezali brodom. Odlično mi je, atmosfera, ljudi... odlični'', kaže Filip iz Poljske.

Mladi pjevač Jakov Jozinović večeras će prvi put nastupiti na velikom koncertu u čast Oliveru Dragojeviću u Veloj Luci, pred više od 30 tisuća ljudi. Uoči izlaska na pozornicu priznao je kako mu se ostvaruje životni san, ali ističe da ne osjeća tremu.

''Privilegija. Nikakva trema. Ovo je čisti užitak i velika čast biti dio ove predivne priče'', rekao je Jozinović.

Jakov Jozinović Foto: Dnevnik Nove TV

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Na pitanje koje su mu tri najdraže Oliverove pjesme, odgovorio je kako je izbor gotovo nemoguć, no ipak je izdvojio "Prije sna", "Galeb i ja" i "Trag u beskraju".

Otkrio je da je odrastao uz Oliverovu glazbu te da je još kao dječak svake godine s roditeljima u Slavoniji pratio prijenos koncerta iz Vele Luke.

''Cijeli život sam to priželjkivao. Svake godine gledao sam prijenos iz Vela Luke i govorio da želim barem jednom ovdje otpjevati jednu pjesmu. Danas mi se taj san ostvario'', kazao je.

Govoreći o vlastitom glazbenom identitetu, istaknuo je kako ga publika već prepoznaje po karakteristično promuklom glasu, no kaže da mu je važnije nešto drugo.

''Drago mi je kada me ljudi prepoznaju po glasu, ali prije svega bih volio da me pamte kao dobrog čovjeka'', poručio je.

Oliver Dragojević - 5 Foto: In Magazin

Na pitanje što mladi glazbenici mogu naučiti od Olivera Dragojevića, njegov je odgovor bio kratak i jasan.

''Sve. Zahvalan sam što sam odrastao uz takve glazbenike. Od njih se može naučiti sve – od ponašanja do glazbe i pjevanja.''

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Jozinović ne krije ni svoje ambicije. Volio bi jednog dana nastupiti na pozornicama na kojima je pjevao i Oliver, poput Royal Albert Halla, Olympije ili Carnegie Halla, a uz osmijeh je dodao da se nada i nastupu u Sydneyskoj operi.

Kaže kako su kraj 2025. i cijela 2026. godina njegove prijelomne godine, obilježene velikim profesionalnim iskoracima, a posebno ga je oduševila atmosfera koju je doživio na Korčuli.

''Ljudi ovdje žive za pjesmu. Energija koja vlada posljednjih dana nešto je što se jednostavno mora doživjeti'', rekao je.

Iako će večeras prvi put zapjevati pred najvećom publikom u svojoj dosadašnjoj karijeri, smatra da fokus ne treba biti na izvođačima.

''Večeras su najvažnije Oliverove pjesme, a mi smo tu samo da ih oživimo tijekom koncerta. Kažu da će biti više od 30 tisuća ljudi i jedva čekam doživjeti tu atmosferu'', zaključio je.

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