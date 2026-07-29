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Upečatljiva od glave do pete: Iva Ajduković zasjala na koncertu posvećenom Oliveru u haljini s prorezom

Piše J. C., 29.07.2026 @ 22:02 Celebrity komentari
Iva Ajduković - 3 Iva Ajduković - 3 Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL/Pixsell

Na velikom koncertu "Trag u beskraju" u čast Oliveru Dragojeviću u Veloj Luci pažnju publike privukla je i Iva Ajduković, koja je na pozornicu izašla u upečatljivoj svjetlucavoj kreaciji.

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