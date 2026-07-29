Upečatljiva od glave do pete: Iva Ajduković zasjala na koncertu posvećenom Oliveru u haljini s prorezom

Na velikom koncertu "Trag u beskraju" u čast Oliveru Dragojeviću u Veloj Luci pažnju publike privukla je i Iva Ajduković, koja je na pozornicu izašla u upečatljivoj svjetlucavoj kreaciji.

Pjevačica Iva Ajduković nastupila je na ovogodišnjem koncertu "Trag u beskraju", tradicionalnoj glazbenoj večeri posvećenoj neprežaljenom Oliveru Dragojeviću, koja je i ove godine okupila tisuće ljudi u Veloj Luci.

Osim emotivne izvedbe, Iva je privukla poglede i svojim modnim odabirom. Na pozornicu je izašla u efektnoj bijelo-srebrnoj haljini prekrivenoj velikim šljokicama koje su se presijavale pod reflektorima. Kreaciju je dodatno istaknuo duboki prorez na prednjem dijelu, dok je oko vrata nosila upečatljiv ukras od bisera i cvjetnih detalja.

Iva Ajduković - 3 Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL/Pixsell

Iva Ajduković - 2 Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL/Pixsell

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Koncert "Trag u beskraju" i ove je godine okupio brojna poznata imena hrvatske glazbene scene koja su Oliverovim najvećim hitovima odala počast jednom od najvećih domaćih glazbenika, a Iva Ajduković svojim je nastupom i dojmljvim izdanjem bila među zapaženijim izvođačima večeri.

Iva Ajduković - 1 Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL/Pixsell

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Ovo nije bio njezin jedini nastup u sklopu manifestacije. Iva Ajduković nekoliko je dana ranije zapjevala i na tradicionalnom koncertu na trajektu na relaciji Split – Vela Luka, kojim je simbolično otvoreno ovogodišnje izdanje "Traga u beskraju". Zajedno s Markom Toljom i Mariom Pavlićem, uz pratnju Ante Gelo Banda, izvodila je Oliverove bezvremenske hitove, dok je cijeli trajekt odzvanjao pjesmom i emocijama na putu prema njegovoj rodnoj Veloj Luci.

Trajekt ''Trag u beskraju'' - 7 Foto: Ante Cizmic/Cropix

Trajekt ''Trag u beskraju'' - 6 Foto: Ante Cizmic/Cropix

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