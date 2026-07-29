Upečatljiva od glave do pete: Iva Ajduković zasjala na koncertu posvećenom Oliveru u haljini s prorezom

Na velikom koncertu "Trag u beskraju" u čast Oliveru Dragojeviću u Veloj Luci pažnju publike privukla je i Iva Ajduković, koja je na pozornicu izašla u upečatljivoj svjetlucavoj kreaciji.
Pjevačica Iva Ajduković nastupila je na ovogodišnjem koncertu "Trag u beskraju", tradicionalnoj glazbenoj večeri posvećenoj neprežaljenom Oliveru Dragojeviću, koja je i ove godine okupila tisuće ljudi u Veloj Luci.3 vijesti o kojima se priča nastupao na olimpijskima Smrt poznatog DJ-a šokirala je glazbenu scenu, istraga o uzroku je u tijeku otpisali su ih, a danas... Kad su se upoznali, njoj je bilo tek 19: Nitko nije ni pomišljao da će njihova priča ovako završiti! uhvaćeni zajedno! Najnovije fotografije Kyliana Mbappéa na luksuznoj jahti sa slavnom glumicom obišle su svijet
Osim emotivne izvedbe, Iva je privukla poglede i svojim modnim odabirom. Na pozornicu je izašla u efektnoj bijelo-srebrnoj haljini prekrivenoj velikim šljokicama koje su se presijavale pod reflektorima. Kreaciju je dodatno istaknuo duboki prorez na prednjem dijelu, dok je oko vrata nosila upečatljiv ukras od bisera i cvjetnih detalja.
Iva Ajduković - 3 Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL/Pixsell
Iva Ajduković - 2 Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL/Pixsell
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Koncert "Trag u beskraju" i ove je godine okupio brojna poznata imena hrvatske glazbene scene koja su Oliverovim najvećim hitovima odala počast jednom od najvećih domaćih glazbenika, a Iva Ajduković svojim je nastupom i dojmljvim izdanjem bila među zapaženijim izvođačima večeri.
Iva Ajduković - 1 Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL/Pixsell
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Ovo nije bio njezin jedini nastup u sklopu manifestacije. Iva Ajduković nekoliko je dana ranije zapjevala i na tradicionalnom koncertu na trajektu na relaciji Split – Vela Luka, kojim je simbolično otvoreno ovogodišnje izdanje "Traga u beskraju". Zajedno s Markom Toljom i Mariom Pavlićem, uz pratnju Ante Gelo Banda, izvodila je Oliverove bezvremenske hitove, dok je cijeli trajekt odzvanjao pjesmom i emocijama na putu prema njegovoj rodnoj Veloj Luci.
Trajekt ''Trag u beskraju'' - 7 Foto: Ante Cizmic/Cropix
Trajekt ''Trag u beskraju'' - 6 Foto: Ante Cizmic/Cropix
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