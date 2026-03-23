Naša bivša misica danas je uspješna žena u poslovnom svijetu: ''Uvijek postoje nekakve predrasude, bilo je svega''

Prije 26 godina ponijela je titulu najljepše Hrvatice, no otad Andreju Ćupor odnosno Vukojević nismo mogli mnogo vidjeti. Danas je uspješna u poslovnom svijetu. Je li na tom putu bilo predrasuda te kako se danas sjeća izbora, pogledajte u prilogu IN magazina.

2000. godine titulu najljepše Hrvatice ponijela je tada 18. godišnja Andrea Ćupor. Prva pratilja tada joj je bila Ana Gruica, a druga Tihana Zrnić. I nakn 26. godina kaže kako je za to razdoblje danas vežu samo lijepe uspomene.

''Jako lijepo, upravo iz razloga kao što je i ova manifestacija. Izbor je mene lansirao u jedan potpuno novi svijet jer sam tad bila 18 godina samo stara. I otišla sam na izbor za Miss svijeta, posjećivala sam razne ovakve manifestacije i to je tada s mojih 18 godina bilo zaista nešto wow, ispred moje generacije jer sam upoznala mnoge ljude, jer sam se umrežavala s tim ljudima, stjecala neka nova znanja'', priča nam Andrea.

Andrea je danas podpredsjednica Hrvatske gospodarske komore. A titula joj tijekom godina nije bila prednost već ponekad i uteg.

''Uvijek postoje i nekakve predrasude. Bilo je tu svega, ja volim reći onako i čupavo i dlakavo, ali sve što te ne ubije to te ojača. Ja sam uvijek imala jedan jasan cilj, a to je da se želim izgraditi u poslovnom svijetu jer mi je to bio nekakav drive, ajmo to tako nazvat. Možda sam neku stepenicu nagazila dvaput, čisto iz razloga jer sam se morala više truditi i dokazivati zbog određenih stereotipa. Ali evo moram se pohvaliti da već 20 godina radim u velikim ozbiljnim sustavima i da je sjećanje na ta vremena opet budi lijepe emocije'', rekla nam je Andrea.

Privatni život drži podalje od javnosti. Majka je devetogodišnjeg Luke, kojeg je dobila u braku s Ognjenom Vukojevićem za kojeg ima kaže jedan savjet.

''Uvijek njemu kažem budi svoj''.

Hoće li u sport ili neku drugu profesiju još je rano reći. Jer za njegov životni put ima vremena.

''On je još ipak premali, treći razred, ima samo 9 godina. Ono što ja sada mogu vidjeti je da je jako dobar u matematici. Tako da više naginje tim predmetima, malo manje u društvenima, ali ja ću biti podrška što god on odabere''.

S majčinstvom dolaze i mnogi izazovi, zato kaže ponekad treba i biti strog.

''Jesam, mislim da je rad, red i disciplina da se uči od malih nogu i smatram da je to dobro to za njegovu budućnost''.

A takva je kaže i u poslu.

''Svaki dan je neki novi izazov u radu s ljudima su uvijek izazovi jer nikad ne znate što je s druge strane i što će se desiti'', kaže.

Njezin o je područje turizam o kojem je govorila i na konferenciji Evolution Newt Level u Zadru.

''Vrlo je važno i dalje razvijati smještajne kapacitete u tom segmentu, razvijati i eno gastro ponudu, jedinstvena personalizirana iskustva, promovirati našu kulturnu i povijesnu baštinu'', kaže Andreja.

Upravo razmjena znanja, iskustava i kontakata ono je što ovakve konferencije čini ključnima za razvoj poslovne zajednice – ali i poticajima za nove generacije koje tek dolaze.

