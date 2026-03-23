Na sceni ZKM-a postavljena nova predstava redateljice Nine Rajić Kranjac

Premijera predstave LOGOR / GOLGOTA u Zagrebačkom kazalištu mladih snažno otvara pitanje koliko su rat, nasilje i društveni slom doista stvar prošlosti – ili tek neumoljiva konstanta koja nas i danas sustiže.

U Zagrebačkom kazalištu mladih održana je premijera predstave LOGOR / GOLGOTA, redateljice Nine Rajić Kranjac, prema dramama Miroslava Krleže. Njegove dvije rane ekspresionističke drame spojene su u jednu scensku cjelinu, a u režiji Rajić Kranjac predstava oslobađa divlju, ekspresionističku energiju koja razara sigurnost klasične drame. Istovremeno se osjeća koliko tekstovi nastali u sjeni Prvog svjetskog rata danas zvuče gotovo proročanski. U Galiciji su ginuli i hrvatski domobrani – seljaci, radnici i gimnazijalci koji su nakon kratke obuke slani na front kao potrošni materijal velikog carstva. Upravo iz tog iskustva nastaju Krležine drame u kojima rat nije herojska priča nego raspad svijeta.

''Na sceni ZKM-a nastaje kazališni stroj. Čine ga glumački ansambl i Krležin tekst – stroj koji proizvodi značenja, smisao i emocije. Nadamo se da otvara prostor nelagode u kojem Krležine riječi zvuče kao upozorenje da se prošlost polako pretvara u našu budućnost", istaknuo je dramaturg predstave Goran Injac.

''Voljela bih uznemiriti mlade koji su pozvani u vojsku", izjavila je redateljica Nina Rajić Kranjac, koju je britanski časopis The Stage 2025. uvrstio među pet najperspektivnijih europskih redatelja. „U Logoru smo na samom kraju Austro-Ugarske, u ratu koji likovi doživljavaju kao potpuno besmislen. Svi znaju da ga gube, ali moraju nastaviti, svjesni da su tek topovsko meso. U toj bezizlaznosti pojavljuju se i geste otpora – figure koje pozivaju na mir, na odbijanje sudjelovanja u mehanizmu nasilja", ističe redateljica.

Povjesničar Tvrtko Jakovina ukazuje na to koliko je Krleža i danas aktualan: ''Živi je to Krleža, aktualniji no ijedan od naših pisaca, čuvar naše memorije na Veliki rat kroz cijelo 'dugo 20. stoljeće' i u novom dobu u kojem ćemo živjeti."

Dramaturg Injac podsjeća da Krleža rat vidi kao stanje koje se stalno vraća u različitim oblicima: ''Ratuje se zbog profita, uvjerenja, zbog nafte, zbog rijetkih metala; ratuje se opet, ratuje se novim i starim oružjima, ratuje se neprestano."

''Za mene je najvažnija tema ljudska potreba za mirom – vjerujem da je upravo to ono što Krleža najdublje naglašava", kaže Nina Rajić Kranjac koja Krležu čita kao dramatičara našeg vremena. Govoreći o drugoj drami, Golgoti, istaknula je: „Naša je Golgota temeljno socijalno propadanje društva – prije svega na štetu radnika i najranjivijih slojeva društva."

U Krležinim tekstovima snažno je prisutna nemoć pojedinca da kaže ''ne", da odbije sudjelovati u mehanizmu nasilja. Stoga predstava LOGOR / GOLGOTA u trenutku aktualnih svjetskih ratnih žarišta dolazi kao antiratna predstava koja naglašava besmisao stradanja i normalizacije nasilja u društvu.

