Dva dana pjesme i molitve u zagrebačkoj Areni: 30 tisuća vjernika na duhovnom spektaklu

U samo dva dana čak 30 tisuća ljudi ispunilo je Arenu Zagreb, potvrdivši da Progledaj srcem odavno nije tek koncert, nego mjesto susreta, molitve i zajedništva. Bilo je tu od osobnih svjedočanstava obraćenja do pjesama koje su ujedinile tisuće glasova. Albina, Alan Hržica, Dominik Lučić i Jakov Jozinović samo su neki od izvođača, a detalje donosi naša Dijana Kardum.

Srca puna, ruke podignute prema nebu i tisuće glasova ujedinjenih u pjesmi — Progledaj srcem još je jednom pokazao da je mnogo više od glazbenog događaja. Za one koji su ispunili dvoranu, ovo je bila večer susreta, molitve i zajedništva; za izvođače, prilika da pjesmom posvjedoče ono što nose u srcu.

''Predivan osjećaj, velika odgovornost, odgovornost da se iznutra dobro pripremimo, jer su tu došli po nešto, nisu došli slušati nas kao naše imena, nego su došli po nešto više, po taj neki osjećaj koji samo Bog može dati'', govori Vanessa Mioč.

''Kako ti Bog nekako daje, ono što ti je bilo drago, u čemu si strastven, daje ti to u nekom drugom obliku, puno ljepšem i ono stvarno sam se tu pronašla, srce mi je na mjestu i drago mi je da su ljudi otišli napunjeni'', govori Albina.

Upravo iskustvo vjere, ističu, naučilo ih je kako se najljepše stvari događaju onda kada čovjek uspije utišati vlastiti ego i prepustiti se Božjem vodstvu.

''Ja sam oduvijek voljela duhovnu glazbu zato što to je spoj nečega što volim, u čemu sam cijeli život i plus te poruke koja je prekrasna i činjenice da imamo nekog tko se brine o nama i nekog kod koga se uvijek dođemo napajati kad smo slabi, kad smo umorni, kad smo opterećeni'', dodala je Albina.

''Meni je Krist moj život, Isus je jedini put, istina i život I tako da svirao sam svašta u životu i pjevao sam svašta, ali uvijek je lijepo vratiti se doma i pjevati svom stvoritelju. I možda moj projekt najljepše to prikazuje da svi izvođači imaju duboko u sebi želju da pjevaju svome stvoritelju. Tako je i Zsa Zsa imala, i Albina, i Marko Kutlić, i Jakov, i Baby Lasagna, i bit će mnogi drugi. I to je nešto posebno kad se svaka rečenice tiče svakoga'', zaključio je Dominik Lučić.

Poseban trenutak večeri bila je izvedba Ispod bijele hostije, koju je Dominik izveo s mladim Jakovom Jozinovićem.

''On je najautentičniji pjevač, mislim da će se mnogi složiti s tim. Tako dobra duša i baš sam mu danas rekao ti si meni po dobroti uzor, tako mlad momak od 20 godina da toliko dobrote i energije daje svojoj publici, a to može biti samo blagoslov dragog Boga i on to i sam govori'', priča nam Dominik.

Za mnoge izvođače, put do ove pozornice bio je i osobni put obraćenja. Iskustva su različita, ali zajednička im je jedna misao — tek kada su Bogu predali ono što ih je opterećivalo, otvorio se novi životni put.

''Pa je, bio je poseban trenutak, baš sam nedavno malo otvorenije pričala o tome. Pa sad da ne duljim, u svakom slučaju imala sam jedno mistično iskustvo baš tokom ispovijedi, zato uvijek nekako pokušavam ljudima oko sebe reći koliko je važan taj sakrament pomirenja i koliko mi uopće nismo svjesni toga da nam Bog daje tu priliku da iznova radimo na sebi, da iznova nekako predamo njemu ono što je loše i uzimamo ono dobro'', priča nam Albina.

''Imao sam tako 30-ak godina i to je promijenilo potpuno moj život. Najljepše stvari su mi se dogodile na tom putu, ali da je bilo lako nije bilo lako jer taj jedan duhovni proces je vrlo zahtjevan. Znaju oni koji su ga prošli. Kao da čovjeku oblači jedno novo odijelo ali mu je preusko i mora puno toga baciti sa sebe, malo slikovito'', kaže Alan Hržica.

Ovaj događaj krenuo je 2014. u mnogo manjoj dvorani. A ovoga puta u dva je dana došlo čak 30 tisuća ljudi.

''Ja sam svom kolegi rekao kad mi daš gitaru, ja kad sjednem, ja uopće više ne znam gdje sam. Meni je svejedno bila to mala kapelica, bio je to moj dnevni boravak ili to je bila arena sa 20.000 ljudi. Tako da je meni apsolutno ono prvo, kao da je jedan čovjek u publici. I gitara i pjesma'', izjavio je Stijepo Gleđ Markos.

''Pa kad bi krenuo od svoje osobne priče, to je bilo ono s Kamenitih vrata pa čovjek po čovjek, deset po petnaest ljudi, do petsto, do tisuću ljudi. A tako isto i ovaj progledj srcem, krenuli smo sa Hipocentrom, bilo je dvije tisuće ljudi. Nitko nije sanjao da ćemo raditi dvije Zagrebačke arene ili Maksimirski stadion. Tako da ovo je jedan prekrasan plod evangelizacije svih nas koji na tom području radimo, ali i cijele crkve'', kaže Alan Hržica.

A dok s publikom dijeli pjesmu i svjedočanstvo, u privatnom životu čeka ga nova radost — uskoro postaje otac po treći put.

''Evo čekamo trećeg dečka, za jedno mjesec dana bi trebala supruga rodit. Jučer je bio i on tu u trbuhu s mamom i bio mi je David ovdje i evo uzbuđen sam jako oko toga. Čeka nas puno toga kućnoga, aktivnosti supruzi sve, a u turneji sam. Tako da će biti izazovno'', izjavio je Hržica.

Duhovna glazba davno je nadišla sve granice, a Stijepo je nedavno tako zapjevao i na jednom borilačkom meču.

''Ja sam vam inače veliki ljubitelj obaranja ruku arm wrestling, to je naš prvak Rino Mašić u Hrvatskoj. Devon Laratt, Kanađanin, on je ikona toga sporta. On dvije godine sluša moje pjesme. Već se znamo putem Instagrama, putem Facebooka. I pozvao me da mu pjevam njegovu meč karijere u Düsseldorfu. Znači, nisam mogu vjerovat. Dođi, i onda sam mu pjevao i Raise Me Up. Ušli smo u povijest'', priča Stijepo Gleđ Markos.

Svoje svjedočanstvo podijelio je i don Roko Kaštelan. Dugo je, kaže, vodio loš način života, već u petom osnovne škole na vrata mu je prvi put pokucala policija. Dok u njegov život nije ušao Bog.

''Pa to je bio jedan proces lutanja, svega, jednog lošeg života, tako da to je bilo negdje tamo oko 2013. godine. Evo, umorio sam se, kako znamo kaže, od lošeg načina života i jedno tražio sam pomoć, našao sam u crkvi i tu sam osjetio da je Bog zaista živ i prisutan i da me voli'', govori Don Roko Kaštelan.

Don Roko bio je i pripadnik Torcide, međutim, danas utakmice potpuno drugačije prati.

''Pa nisam kao prije sigurno, nije to više moj način života, moj način života je bit svećenik, ali popratim naravno to je jednostavno te južnjačke krvi uvijek ima u nama'', kaže Don Roko.

U vremenu koje često traži brze odgovore i površne trenutke, ovakvi događaji podsjećaju na nešto jednostavno – da čovjek katkad treba samo zastati, podići pogled i dopustiti srcu da ponovno vidi.

