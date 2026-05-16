Nitko nije očekivao da će bend iz Niša postati jedna od glavnih priča Eurosonga

Nastup srpske grupe LAVINA na Eurosongu 2026. donio je mračan i emotivan spoj alternativnog rocka i teatralne energije.

Nakon dva polufinala i tjedna ispunjenog glazbom, spektaklom i brojnim eurovizijskim trenucima, u Beču se održalo veliko finale 70. Eurosonga u kojem se za pobjedu bori 25 zemalja.

Ovogodišnje izdanje natjecanja organizirali su austrijska televizija ORF i Europska radiodifuzijska unija (EBU), a kroz završnu večer gledatelje su vodili Victoria Swarovski i Michael Ostrowski.

Nastup srpske grupe LAVINA na Eurosongu 2026. mračan je, emotivan i atmosferičan spoj alternativnog rocka i teatralne scenske energije, a pjesmu "Kraj mene" prati intenzivna izvedba fokusirana na emociju, bendovsku kemiju i osjećaj unutarnjeg raspada. Članovi benda potvrdili su kako za eurovizijsku pozornicu nisu željeli radikalno mijenjati nastup iz nacionalnog izbora Pesma za Evroviziju, već samo doraditi detalje kako bi zadržali autentičnost i emocionalni naboj izvedbe za međunarodnu publiku.

Ovaj donedavno nepoznat bend iz Niša osnovan je 2020., a čine ga Luka Aranđelović, Pavle Aranđelović, Pavle Samardžić, Andrija Cvetanović, Nikola Petrović i Bojan Ilić. Dvije godine kasnije objavili su prvi album "Odyssey", a svoju diskografiju predstavili su na festivalima diljem Europe.

"Kraj mene" je prva pjesma benda na srpskom, nakon što su dosad objavljivali singlove na engleskom, a koliko im je značila pobjeda, pokazuje i to da se frontmen Luka Aranđelović rasplakao nakon čitanja glasova publike.

Lavina - 4

Lavina - 1

O momcima iz Lavine se malo zna, osim da je Luka nastavnik glazbenog u školi u Bujanovcu, pozdravivši svoje učenike u više navrata tijekom finala.

"Mi smo srce i dušu ostavili na ovoj pozornici i ljudi su kliknuli. Mi smo prije dvije večeri proslavili pobjedu na benzinskoj pumpi i kupili malo vode i to je to. Mi smo iz malog grada, praktično smo nitko i ništa, a dobili smo veliku podršku. Mi nemamo konkurenciju, mi smo svi ovdje kolege, družimo se i bodrimo jedni druge. Nikad sretniji nismo bili nego u polufinalu, to nam je vrhunac glazbene karijere", ispričali su momci uoči finala, gdje su dobili uvjerljivu podršku publike i žirija.

Lavina - 2

Lavina

LAVINA, Srbija

Lavina je prvi metal bend koji predstavlja Srbiju na Eurosongu, a zanimljivo je kako je pjesma "Kraj mene" prva srpska pjesma u četiri godine koja je na Pesmi za Evroviziju dobila najviše glasova žirija i publike te s ukupno 24 boda dobila šansu otići u Beč. Zadnja koja je imala univerzalnu podršku bila je Konstrakta s "In corpore sano".

