Eurovizijski David Bowie? Ekscentrični predstavnik domaćina zaključio je natjecateljski dio večeri!

Predstavnik domaćina COSMÓ zaključio je natjecateljski dio finala Eurosonga 2026. ekscentričnim i vizualno razigranim nastupom pjesme "Tanzschein".

Nakon dva polufinala i tjedna ispunjenog glazbom, spektaklom i brojnim eurovizijskim trenucima, u Beču se održalo veliko finale 70. Eurosonga u kojem se za pobjedu borilo 25 zemalja.

Ovogodišnje izdanje natjecanja organizirali su austrijska televizija ORF i Europska radiodifuzijska unija (EBU), a kroz završnu večer gledatelje su vodili Victoria Swarovski i Michael Ostrowski.

Nastup austrijskog predstavnika COSMÓ-a na Eurosongu 2026. opisan je kao energičan, ekscentričan i vizualno razigran spoj synth-popa, klupske elektronike i teatralnog performansa, a pjesmu "Tanzschein" prati scenski koncept inspiriran noćnim klubom i životinjskim alter-egima, uz plesače prerušene u gorile i lavove te futurističku estetiku koja dodatno naglašava bowiejevsku atmosferu nastupa.

Cosmó, koji će u lipnju navršiti 20 godina, rođen je u Budimpešti u obitelji oca Nijemca i majke Mađarice, no odmalena živi u Gradišću. S četiri godine započeo je s glazbenom školom, svirajući klavir i pjevajući, a nešto kasnije počeo je pisati i objavljivati pjesme koje je sam producirao.

Pozornost javnosti privukao je 2022., kada je u svom drugom pokušaju na natjecanju "The Voice Kids" pod mentorstvom Alvara Solera stigao do finala njemačkog izdanja, a za nagradu je pjevao na Solerova dva koncerta u Austriji.

Negdje u tom razdoblju odlučio je kako bi bilo bolje nastupati pod umjetničkim imenom, pa se tako odlučio za Cosmó, koja dolazi od "cosmopolitan", što simbolizira otvorenost prema svijetu i različitim utjecajima. Osim što pjeva i svira, paralelno studira stomatologiju.

