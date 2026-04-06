Najljepši mogući poklon: Lana Jurčević na Uskrs rodila drugo dijete, evo koje je ime dala kćerkici!

Lana Jurčević rodila je drugo dijete na Uskrs, a sretnu vijest i prve emotivne trenutke podijelila je na društvenim mrežama.
Lana Jurčević podijelila je s pratiteljima jednu od najsretnijih vijesti, pjevačica je rodila svoje drugo dijete, a posebnu čar cijeloj priči daje činjenica da je beba stigla upravo na Uskrs.
Galerija 26 26 26 26 26
Sretne trenutke iz rodilišta zabilježila je i fotografijama koje je objavila na društvenim mrežama, na kojima se vidi nježna obiteljska atmosfera odmah nakon poroda. Lana i njezin partner Filip Kratofil nisu skrivali emocije dok su prvi put držali novorođenče u naručju, razmjenjujući dirljive poglede i poljupce.
U opisu objave otkrila je i prve detalje.
"Stigao nam je najslađi Uskrsni pilić na sam Uskrs. Meli. 11:11h navečer. 05.04.2026. 3940g, 52cm", napisala je.
Na fotografijama se vidi mala Meli umotana u dekicu i s kapicom na glavi, dok ponosni roditelji ne skidaju osmijeh s lica.
Lana Jurčević - 2
Lana Jurčević
Čestitke su odmah počele pristizati sa svih strana, a mnogi su se složili kako je riječ o najljepšem mogućem uskrsnom poklonu.
Lana i Filip osim Meli imaju i kćerkicu Maylu Lily, a pjevačica je nedavno dala rijedak uvid u vezu sa samozatajnim partnerom.
Više o tome pročitajte OVDJE.
