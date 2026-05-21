Tužna objava Jelene Rozge: ''Osam mjeseci bez tebe...''

Emotivnom objavom na društvenim mrežama Jelena Rozga ponovno je pokazala koliko joj nedostaje njezin voljeni pas.

Pjevačica Jelena Rozga ponovno je dirnula svoje pratitelje emotivnom objavom posvećenom svom voljenom psu Ringu Starru, koji je uginuo prije osam mjeseci.

Na Instagram priči podijelila je snimku svog ljubimca kako se igra s plišancem i kratko napisala: ''8 mjeseci bez tebe'', uz emotikone koji plaču.

Jelena Rozga na Instagramu

Rozga nikada nije skrivala koliko joj je Ringo značio, a vijest o njegovoj smrti podijelila je krajem rujna prošle godine uz potresnu poruku.

''Zlatni moj dječače... Te hladne zime 2012. u Splitu otišla sam izabrati pasića, ali ti si u toj korpi sa svojom braćom i sestrama bio najuporniji i skočio mi u ruke. Ti si mene izabrao Ringiću moj. Promijenio si moj život, obogatio ga i uvijek si me čekao radostan, mahao repićem i davao mi ljubav i gomilu poljubaca...'', napisala je tada.

Dodala je i kako joj je najteže padalo kada bi zbog poslovnih obveza odlazila na putovanja, no Ringo joj to nikada nije zamjerao.

''Bio si tužan, ali nikad se nisi ljutio na mene kada sam pakirala veliki kufer što je značilo da odlazim na više dana, jer si znao da ću ti se uvijek vratiti. Samo ti je to bilo bitno. I meni, to znaš...'', poručila je Jelena u emotivnoj objavi koja je tada ganula regiju.

