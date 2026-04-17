Hospitalizirana je zvijezda ''Bračnih voda'', već godinama vodi bitku s nemilosrdnom dijagnozom

Slavna holivudska glumica Christina Applegate ponovno je u središtu pozornosti zbog zabrinjavajućih vijesti o njezinu zdravstvenom stanju.

Christina Applegate navodno je hospitalizirana u Los Angelesu, prenosi TMZ, što je ponovno zabrinulo njezine obožavatelje diljem svijeta.

Ta 54-godišnja slavna glumica, koja već godinama vodi tešku borbu s multiplom sklerozom, prema istim izvorima primljena je u bolnicu krajem ožujka, no zasad nije poznato je li njezino zdravstveno stanje povezano upravo s tom dijagnozom.

Njezin predstavnik nije želio potvrditi niti demantirati informacije o hospitalizaciji, poručio je za Page Six kako nema komentara o njezinu trenutačnom zdravstvenom stanju ni eventualnim terapijama. Ipak, naglasio je kako Applegate već dugo vodi bitku s kompleksnim zdravstvenim problemima, o kojima je javno govorila, kako u svojim memoarima, tako i u podcastu.

Glumica je poznata po svojoj iskrenosti kada je riječ o bolesti, a još je u veljači otkrila kako zbog kroničnih bolova većinu vremena provodi u krevetu. Unatoč tome, pokušava zadržati što normalniji život, posebno kada je riječ o njezinoj 15-godišnjoj kćeri Sadie.

U emotivnom intervjuu za magazin People priznala je koliko joj znače svakodnevni trenuci s kćeri.

''Najviše volim voziti je u školu. To je jedino vrijeme koje imamo same'', rekla je.

Dodala je i kako si često govori da izdrži samo dok je sigurno ne odveze kako bi se potom mogla vratiti kući i ponovno leći zbog bolova.

Applegate ima kćer s nizozemskim glazbenikom Martynom Lenobleom, s kojim je u braku od 2013. godine.

Svoju dijagnozu multiple skleroze javnosti je otkrila u kolovozu 2021. godine putem društvenih mreža, u emotivnoj objavi koja je tada odjeknula u medijima.

''Bio je to čudan i težak put, ali imala sam veliku podršku ljudi koji također prolaze kroz isto'', napisala je tada.

Publika je najviše pamti po ulozi buntovne Kelly Bundy u kultnoj seriji ''Bračne vode'', koja joj je donijela svjetsku slavu krajem 80-ih i 90-ih godina.

Nedavno je objavila i memoare ''You With the Sad Eyes'', u kojima se osvrće na svoju dugogodišnju karijeru u Hollywoodu, ali i iskreno progovara o izazovima života s multiplom sklerozom.

