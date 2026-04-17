Mišo Kovač o navodima da financijski jedva preživljava: ''Moja supruga i ja živimo skromno i pošteno''

Vijest o navodno teškoj financijskoj situaciji Miše Kovača uzburkala je javnost, no legendarni pjevač ubrzo je odlučio stati na kraj nagađanjima.

Život Miše Kovača ovih je dana uzdrmala vijest o njegovim primanjima i životu.

Nakon što je Slobodna Dalmacija objavila kako legendarni pjevač Mišo Kovač navodno živi u teškoj financijskoj situaciji i preživljava s oko 420 eura mirovine, u javnosti se podigla velika prašina.

Međutim, Mišo Kovač ubrzo je reagirao i za Jutarnji list odlučno demantirao sve navedeno. Poručio je kako su tvrdnje o njegovoj navodnoj neimaštini netočne te da nema potrebe za organiziranjem humanitarnih koncerata u njegovu korist.

''U životu nikad nisam ništa molio niti preko novina tražio neku novčanu pomoć za sebe. Prvi put čujem da netko želi organizirati nekakav koncert s kojeg bi se prihod uplatio meni da nešto zaradim. Onima koji to pišu ili žele takvo što napraviti poručujem da se mane takvog posla: meni to ne treba niti to želim!'', poručio je Mišo iz Strožanca pokraj Splita, mjesta u kojem već godinama živi sa suprugom Lidijom.

Pogledaji ovo Celebrity Džejla Ramović iznenadila komentarom nakon nastupa na koncertu Jakova Jozinovića

''To nisu nikakvi moji prijatelji. Moj najveći prijatelj je moja Lidija, žena koju volim i koja me spasila, žena za koju živim. A ljudi s kojima sam dobar znaju da ja nikad ne bih dao dozvolu da se napravi takva vrsta koncerta. Živim kako živi i moja publika. Pošteno i skromno. I čast mi je što tako živim'', dodao je.

''Moja supruga Lidija i ja živimo normalan, miran život. Sretan sam što smo zajedno, što je uz mene žena koju volim najviše na svijetu, koja me skupila i digla na noge u vrijeme kada sam bio polulud zbog smrti svoga sina, koja je pomogla i meni i mojoj kćeri Ivani kada nam je bilo najteže. Naš život je naš život i nikoga se ne tiče. Ali imam potrebu napomenuti da je laž i to da smo se Lidija i ja rastali nakon Edijeve smrti. Otkako smo se upoznali, nas dvoje smo skupa, bez razdvajanja'', naglasio je Mišo.

Pogledaji ovo Nekad i sad Zvijezda Igre prijestolja danas ima potpuno novi imidž, njegova promjena iznenadila je sve fanove!

Kako je Mišo Kovač izgledao bez svog zaštitnog znaka brkova pogledajte OVDJE.

Mišo je prošle godine nakon dugo vremena dao i prvi televizijski intervju za IN magazin, kako se osjeća i kako provodi vrijeme u Strožancu pogledajte OVDJE.

1/6 >> Pogledaji ovu galeriju +1 Nekad i sad Sjećate se nje? Izgleda neprepoznatljivo 14 godina nakon nastupa koji ju je proslavio

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Objava Katarine Baban nakon finala naše hit-serije ganula gledatelje: "Sinoć sam tek shvatila..."

Pogledaji ovo Celebrity Marco Cuccurin ogolio dušu i priznao kroz što prolazi: "Prije dva dana imao sam slom..."