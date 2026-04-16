Zvijezda Igre prijestolja danas ima potpuno novi imidž, njegova promjena iznenadila je sve fanove!

Kit Harington snimljen je u New Yorku na setu nove serije u opuštenom izdanju s ružičastim romobilom, čime je iznenadio obožavatelje, dok se istovremeno vraća na male ekrane nakon slave koju mu je donijela Igra prijestolja.

Britanski glumac Kit Harington, kojeg je svijet upoznao kao neustrašivog Jona Snowa, ponovno je pred kamerama, ali u sasvim drugačijem izdanju.

Galerija 16 16 16 16 16

Na ulicama New Yorka snimljen je tijekom snimanja nove serije "Just Keep Lying to Me", a pažnju prolaznika i obožavatelja nije ukrao samo njegov ležeran stil, već i neobičan detalj, ružičasti romobil koji je držao u ruci, kao i torba u istoj boji.

Fotografije su odmah potaknule znatiželju jer Harington, poznat po ozbiljnim i mračnim ulogama, ovaj put djeluje opuštenije i gotovo razigrano, što sugerira da bi njegova nova uloga mogla donijeti potpuno drugačiju energiju.

Detalji o seriji i dalje se drže u tajnosti, no jasno je da se glumac vraća na male ekrane s projektom koji već sada izaziva velik interes.

Kit Harington karijeru je započeo u kazalištu, no svjetsku slavu stekao je ulogom Jona Snowa u seriji "Igra prijestolja", koja ga je pretvorila u jedno od najprepoznatljivijih televizijskih lica i donijela mu nominacije za Emmy i Zlatni globus. Nakon toga okušao se u filmovima i drugim TV projektima, ali i dalje ostaje najviše vezan uz lik koji ga je proslavio.

Privatno, njegov život često je pod povećalom javnosti, ponajviše zbog veze s glumicom Rose Leslie, koju je upoznao upravo na snimanju serije.

Par se vjenčao 2018. godine i danas imaju djecu, a svoju privatnost nastoje držati podalje od medija. Harington je u nekoliko navrata iskreno govorio i o izazovima slave te vlastitim borbama s mentalnim zdravljem, zbog čega je na neko vrijeme napravio pauzu od javnosti.

