Princ Harry progovorio o izazovima očinstva: "Osjetio sam odvojenost od sina"

Princ Harry progovorio je o izazovima očinstva, istaknuvši da su prvi dani nakon rođenja djeteta emocionalno teški i zbunjujući za mnoge očeve.

Princ Harry tijekom posjeta jednoj dobrotvornoj organizaciji u Melbourneu iskreno je progovorio o očinstvu i osjećajima koje rijetko dijeli u javnosti, prisjećajući se prvih dana nakon rođenja sina Archieja.

"Definitivno sam osjetio određenu odvojenost jer je moja supruga bila ta koja stvara život, a ja sam bio tu da tome svjedočim", priznao je, dodajući kako se tada pitao koja je njegova uloga.

"I mislim da se mnogi muškarci pitaju što mogu ponuditi u tom trenutku, jer imate osjećaj da je vaš posao donekle završen."

Otkrio je i savjet koji mu je pomogao u tom razdoblju: "Najvažnije što sam naučio jest biti svjestan vlastitih osjećaja nakon što se dijete rodi", rekao je, ne skrivajući da su "ti dani i tjedni nakon rođenja stvarno su borba."

Govoreći o roditeljstvu, naglasio je da ga vidi kao proces koji se stalno razvija.

"Vidim roditeljstvo kao nešto što se s vremenom mijenja. Naša djeca su naš 'upgrade', rekao je, pojašnjavajući da to ne znači da su nove generacije bolje.

Dotaknuo se i rada od kuće, istaknuvši da ni to nije uvijek jednostavno:

"Imam sreću da mogu raditi od kuće, iako to ponekad ne ispadne baš tako", priznao je, prisjetivši se kako su mnogi tek tijekom pandemije shvatili izazove takvog načina rada.

