Milijarder sa suprugom otputovao na egzotičnu destinaciju: Njihovo ponašanje iznenadilo je lokalce

Jeff Bezos i Lauren Sánchez boravili su na Galápagosu u sklopu luksuznog putovanja svojim brodom Koru.

Jeff Bezos i Lauren Sánchez ponovno su otputovali. Ovoga puta njihova destinacija je Galápagoški arhipelag, jedno od najzaštićenijih i ekološki najosjetljivijih područja na svijetu.

Par je na Galápagos stigao u sklopu dužeg pacifičkog putovanja, i to na impresivnoj trojarbolnoj jedrilici Koru, vrijednoj čak 500 milijuna dolara. Uz nju ih prati i pomoćni brod Abeona, vrijedan dodatnih 100 milijuna dolara, opremljen helidromom i hangarom.

Već sama njihova flota izazvala je interes javnosti, no još je zanimljivije bilo njihovo ponašanje na otocima.

Unatoč luksuzu koji ih okružuje, Bezos i Sánchez na Galápagosu su viđeni u potpuno opuštenom izdanju – šetali su uz obalu, promatrali divlje životinje i istraživali prirodu pješice.

Lauren je nosila bijeli sportski komplet i sunčane naočale, dok je Bezos ostao vjeran jednostavnom stilu – crna majica, kupaće hlače i kapa. Njihov ležeran izgled dodatno je naglasio kontrast između luksuza kojim putuju i prirodnog okruženja u kojem borave.

Jeff Bezos napustio Hrvatsku - 1 Foto: Ivana Ivanovic/Pixsell

Jeff Bezos i Lauren Sanchez na Cresu Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Iako fotografije djeluju kao još jedan glamurozan bijeg bogatog para, ovaj put ima i ozbiljniju dimenziju. Sánchez, potpredsjednica Bezos Earth Funda, istaknula je kako je posjet dio šire inicijative za očuvanje okoliša.

Fokus je na zaštiti morskih ekosustava u sklopu Istočnopacifičkog tropskog morskog koridora – važnog područja koje povezuje vode Ekvadora, Kostarike, Paname i Kolumbije.

Bezos, koji je ovo otočje posjetio još 2014. godine kada je morao biti hitno evakuiran zbog napada bubrežnih kamenaca, u te projekte je već uložio značajna sredstva, s ciljem očuvanja migracijskih ruta morskih vrsta i borbe protiv ilegalnog ribolova.

Boravak na Galápagosu samo je jedna stanica u njihovom izuzetno aktivnom rasporedu putovanja. Neposredno prije toga boravili su u Kostariki, gdje su također sudjelovali u projektima vezanim uz zaštitu mora.

U posljednjih godinu dana par neprestano putuje – od Pariza i modnih revija, preko Kariba i Aspena, pa sve do Mediterana, gdje su ljeto proveli na jahti uz poznato društvo. Jedna od njihovih destinacija bila je i Hrvatska, gdje su krstarili uoči vjenčanja u lipnju 2025. godine.

