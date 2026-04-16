Jesu li pretjerali? Fanovi tvrde da je hit-serija s uznemirujućim scenama ovaj put otišla predaleko

Treća sezona serije Euphoria izazvala je podijeljene reakcije jer mnogi smatraju da se previše oslanja na šokantne i uznemirujuće scene, čime je možda prešla granicu dobrog ukusa.

Serija "Euforija" od samog je početka poznata po pomicanju granica, no čini se da je treća sezona, čija je prva epizoda emitirana u nedjelju 12. travnja, izazvala najžešće reakcije do sada – i to ne nužno pozitivne.

Iako HBO-ov hit s glumačkom postavom predvođenom Zendayom, Sydney Sweeney i Jacobom Elordijem prati živote mladih odraslih nakon srednje škole, fokus publike ovog puta nije na priči, već na sve kontroverznijim scenama koje su mnoge gledatelje ostavile zgroženima.

Kritičari i dio publike zamjeraju kreatoru Samu Levinsonu da se nova sezona previše oslanja na tzv. shock value – eksplicitne scene seksa, golotinje, nasilja i konzumacije droga – umjesto na razvoj radnje i likova.

I dok je serija i ranije bila poznata po brutalnom prikazu ovisnosti, mentalnog zdravlja i destruktivnog ponašanja, mnogi smatraju da su nove epizode prešle granicu dobrog ukusa.

Posebno su uznemirujuće scene koje uključuju krijumčarenje droge na izrazito groteskan način, kao i prikazi ekstremnih fizičkih reakcija poput povraćanja i proljeva, što je kod dijela publike izazvalo osjećaj nelagode, pa čak i mučnine.

Jedan od ključnih problema koji se nameće jest pitanje: prikazuje li "Euforija" stvarnost ili je počela eksploatirati šokantne teme radi gledanosti?

Serija je već ranije bila kritizirana zbog glamuriziranja droge, nasilja i rizičnog ponašanja među mladima, a sada se optužbe dodatno pojačavaju. Organizacije poput D.A.R.E.-a tvrde da takav sadržaj može imati negativan utjecaj na mlađu publiku.

S druge strane, glumci i autori brane projekt ističući kako cilj nije moraliziranje, već prikazivanje stvarnih problema s kojima se mladi suočavaju – od ovisnosti i depresije do identitetskih kriza.

Reakcije gledatelja podijeljene su više nego ikad. Dok jedni i dalje hvale hrabrost serije i njezinu iskrenost, drugi tvrde da je ovaj put otišla predaleko. Društvene mreže preplavljene su komentarima u kojima gledatelji priznaju da su pojedine scene bile teške za gledanje, a neki su čak naveli da su ih morali preskočiti.

Istodobno, na TikToku se mogu naći nebrojeni videi u kojima se kritizira prva epizoda, no krivicu za to ne svaljuju na glumce već na producenta Sama Levinsona, kojeg optužuju da putem serije ostvaruje svoje fantazije.

"Slažemo se da je Levinson j****i kr***n koji nema pojma pisati i sve je pokrao, da nije nepo-beba ne bi uopće bio tu", "Treba istražiti Levinsonov kompjuter, sigurno ima puno gorih materijala", "Pravljenje serija o tinejdžerima je jedno, ali sasvim je drugo napraviti seriju u kojoj su tinejdžeri toliko seksualizirani i prikazani kao odrasli u svemu osim u godinama", "Cassie je mogla predstavljati mnoge žene s istim problemima, ali je Sam Levinson njezin lik pretvorio u pornografiju Sydney Sweeney", "Ova sezona postoji samo da Sam Levinson zadovolji svoje fetiše", bili su kritični korisnici društvenih mreža prema producentu koji se sukobio i s više članova glumačkog ansambla, koji su na koncu napustili seriju.

"Euforija" je već dugo sinonim za provokativan sadržaj, no nova sezona otvorila je pitanje postoji li granica koju čak i ovakva serija ne bi trebala prelaziti.

Je li riječ o hrabrom prikazu stvarnosti ili pretjerivanju radi šoka – ostaje na gledateljima da odluče. Jedno je sigurno: "Euforija" i dalje izaziva snažne reakcije, ali ovog puta balansira na tankoj liniji između umjetnosti i kontroverze.

Svoju posljednju ulogu u "Euforiji" odradio je Eric Dane, koji je preminuo u veljači.

