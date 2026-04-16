Marco Cuccurin ogolio dušu i priznao kroz što prolazi: "Prije dva dana imao sam slom..."

Marco Cuccurin podijelio je emotivne fotografije i priznao da je prošao težak slom, ali i poslao poruku da se i nakon najgorih dana može pronaći snaga za novi početak.

Influencer Marco Cuccurin podijelio je na društvenim mrežama iskrenu i emotivnu objavu koja je dirnula njegove pratitelje.

Uz niz fotografija na kojima plače, ali i onih na kojima je sređen i nasmiješen, progovorio je o teškom razdoblju kroz koje prolazi.

"Okej je ne biti okej, ali primjenjujemo li to stvarno ili se opet trudimo jer društvo tako nalaže? Razmišljam cijelo vrijeme trebam li ovo objaviti jer često čujem kako kod mene uvijek budu žalopoljke, ali hej, kome ne paše uvijek može stisnuti unfollow.

Prvih pet fotki je fotografirano prije dva dana kada sam imao slom, plakao sam dva sata, htio vrištati u jastuk, stres, previše opterećenja, od nonine kuće, apartmana koji uređujem, posla, noninog i tatinog zdravlja, pritom me ulovila gripa, temperatura i više nisam znao što je moj idući korak.

Idućih 5 fotki je ista osoba, isti ja, samo dan razlike - sređen, u sakou, ustao sam se i rekao sebi 'mogu, želim, hoću' i znajte da isto možete i vi. Zaista smo krojači svakog našeg dana i možemo odabrati biti dobro iako je nekada teško. Želim da ovo ne bude još jedan patetičan post već motivacija i vama da težak dan već idući dan može postati lagan i tvoja nova pobjeda. Sredi se, obuci i reci sebi da možeš biti prepi*ka u sakou ili haljini.

Šalu na stranu. Želim da ljudi koji se osjećaju nekada kao ja znaju da nisu sami i znajte da niste jedini. Neke stvari ne možemo promjeniti i na neke situacije ne možemo utjecati, ali možemo utjecati kako ćemo se mi osjećati zbog nečeg i u konačnici hoće li nam to nešto diktirati svakom našem danu. Kada izgleda kao da ne znate gdje bi i kad izgleda kao da ste na rubu znajte da će proći. Možda neće već sutra, ali hoće. Sve prođe. Zapamti, loš dan može postati dobar", napisao je iskreno naš Marco.

Njegova iskrenost izazvala je brojne reakcije, a mnogi su se u komentarima pronašli u njegovim riječima i zahvalili mu na podršci i motivaciji.

Cuccurin je progovorio i o odnosu s ocem, s kojim ranije nije bio u dobrim odnosima, a više o tome pročitajte OVDJE.

