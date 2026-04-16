Victoria Beckham prekinula šutnju o obiteljskoj krizi: "Djecu smo uvijek pokušavali zaštititi..."

Victoria Beckham prvi je put progovorila o obiteljskoj krizi o kojoj se piše posljednjih mjeseci.

Victoria Beckham prvi je put javno komentirala narušene odnose u obitelji, istaknuvši kako su ona i David uvijek davali sve od sebe kao roditelji, iako sina Brooklyna nije izravno spomenula.

Galerija 26 26 26 26 26

"Iznimno volimo svoju djecu i uvijek smo ih pokušavali zaštititi", poručila je u intervjuu za The Wall Street Journal, naglasivši da im ni godine pod povećalom javnosti nisu promijenile prioritete.

Victoria Beckham - 2 Foto: Profimedia

Podsjetimo, obiteljske napetosti izbile su početkom godine nakon što je Brooklyn javno prozvao roditelje i iznio niz teških optužbi, uključujući tvrdnje o kontroli i uplitanju u njegov brak s Nicolom Peltz Beckham.

Brooklyn Peltz Beckham i Nicola Peltz - 5 Foto: Profimedia

Odnosi su dodatno zahladili nakon što par nije došao na proslavu 50. rođendana Davida Beckhama, a komunikacija se, prema navodima, sada odvija preko odvjetnika.

Brooklyn Beckham, David Beckham Foto: Profimedia

Unatoč svemu, Victoria tvrdi da poslovni uspjeh njezina brenda ne ovisi o medijskim napisima.

Victoria Beckham, David Beckham Foto: Instagram

"Ljudi kupuju moje proizvode jer su kvalitetni, ne zato što sam to ja", zaključila je.

