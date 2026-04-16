Tek 13 godina i već dvije filmske uloge: ''I djeca koja me ne poznaju zovu me Paulina!''

Umjesto na školskim praznicima, bila je na filmskom setu i zato, s 13 godina, Katja Matković iza sebe ima čak dva filma, a svi je zovu prema filmskom imenu – Paulina P. Zašto gledatelji često brkaju glumce s njihovim likovima i koliko je važno razvijati filmsku pismenost, zna naša Dijana Kardum.

Ima tek 13 godina, no Katja Matković itekako se dobro snalazi na filmu. Svima je poznatija po imenu Paulina P., svojem filmskom liku. Nema dana da joj se netko ne obrati tim imenom.

''Da, stalno, pogotovo djeca koja me ne poznaju zovu me Paulina. Čak i moji mlađi bratići znaju me zvati Paulina i sve to. Bude mi čudno, ali sad sam se navikla pa se odazovem na to'', kaže glumica Katja Matković.

Pred kamere je prvi put stala prije nekoliko godina, a od tada o filmu i stvaranju filma neprekidno uči.

''Nisam imala iskustva pa nisam znala što očekivati, nisam ništa specijalno znala, samo neke osnove, ali ne baš puno.''

''Naučila sam kako biti bolja glumica, naučila sam kako biti otvorenija, jednostavno biti svoja i zabaviti se.''

Film može biti i zabava i bijeg od svakodnevice, ali i snažan alat za učenje i razumijevanje svijeta oko nas.

''Ja se zapravo nekad iznenadim – sad mi ovdje govorimo o djeci – koliko i odrasli zapravo uđu u seriju. Zapravo više u seriju nego u film, jer film traje dva ili dva i pol sata i gotov je. Ali serija koja ti je svaki dan kod kuće… jednostavno čak i odrasli zaborave da to nije stvarnost. I onda stalno moraš drugima ponavljati: ali to nije zapravo, ljudi. Ja nisam ta. I ono, i ako sam zla ili ako sam dobra, možda zapravo nisam takva'', kaže Mirna Medaković Stepinac.

Često se događalo da Mirna mora ljudima objašnjavati da ona nije poput njezina lika.

''Ja se nasmiješim pa se nadam da se to nekako negdje uhvati, da to zapravo nije tako. Na kraju krajeva, Filip Juričić nije moj muž, niti Ivin, nego je naš kolega. Tako da, malo uz osmijeh, uz neku nježnu riječ… Naravno da mi uživamo u toj iluziji. U smislu, volimo je raditi, time se bavimo i volimo je pokloniti. A i ljudi vole iluziju. Mislim, vole neku sretnu priču na kraju krajeva.''

Jer iza svake minute na ekranu stoje sati rada, brojni stručnjaci i pažljivo osmišljena poruka. Kako bi svi to bolje razumjeli, i ove je godine održana konferencija o filmskoj pismenosti.

''Želimo što više, i u školama i izvan škole, učiti o filmskoj umjetnosti – učiti kako izabrati dobar sadržaj, kako gledati film, kako promišljati o njemu i kako onda stvoriti svoje mišljenje. Osobito u ovoj jako osjetljivoj dječjoj i adolescentskoj dobi, jako nam je važno da djeca znaju kritički promatrati ono što gledaju'', kaže Ingrid Pađen Đurić.

Ove godine konferencija je bila posvećena temi filma i mentalnog zdravlja djece i mladih, s naglaskom na važnu ulogu filmske umjetnosti u razumijevanju emocija.

''Mi stvaramo te alate. Dakle, mi u HAVC-u radimo oko 150 predavanja i radionica godišnje, samo za odgojno-obrazovne radnike, kako bismo ih osnažili da što bolje mogu pratiti i prenositi znanje o filmskoj umjetnosti. A za klince nudimo pregršt radionica i svega.''

A djeca se itekako vide u svijetu filma.

''Vidim se, da, ali vidjet ćemo što će sve biti. Ne znam, uživat ću u ovom trenutku. Pa kako bude, bit će'', dodaje Katja.

''Zora se gura jer bi htjela, ali ja se nadam da ipak neće. Kad znaš koje su sve mane posla, bez obzira na to što ja svoj posao volim – ne znam što bih drugo radila – ali ne bih joj htjela baš takav put, moram priznati. Znam da svaki posao ima svoje mane, koji god da odabere, isto tako bi bilo uspona i padova, ali nekako si mislim da bi u nekom drugom poslu to bilo lakše'', priča Mirna.

U vremenu kada smo okruženi ekranima, znati gledati film jednako je važno kao i znati ga snimiti. Jer filmska pismenost ne stvara samo bolje gledatelje, nego i kritičnije i svjesnije društvo.

1/7 >> Pogledaji ovu galeriju +2 inMagazin Album grupe E.T. koji je promijenio scenu nastao je prije rođenja sadašnje pjevačice: ''Trebalo mi je malo vremena...''

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Domenica pokazala kako izgleda njezin dan kod bake i djeda: "Najdraže su mi priče od doma!"