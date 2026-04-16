Album grupe E.T. koji je promijenio scenu nastao je prije rođenja sadašnje pjevačice: ''Trebalo mi je malo vremena...''

E.T., bend koji je obilježio generacije brojnim hitovima, danas donosi novu energiju, novu pjevačicu i najavljuje poznate hitove u novom ruhu. Kako će zvučati, zna naša Patricija Novaković.

Album Second to None grupe E.T. svjetlo dana ugledao je prije više od 30 godina i zauvijek obilježio jednu generaciju. No koliko je zapravo promijenio domaću glazbenu scenu?

''Ne samo da je promijenio glazbenu scenu, nego smo ostali zadnji koji smo napravili neku promjenu u tom stilu. Jer kad se vratimo unatrag, 80-e su donijele novi val, 90-e rock, 60-e rock and roll, a 90-e su kod nas donijele dance. Poslije 2000. se ništa nije dogodilo, i u svijetu, i mislim da se glazbeno ništa novo nije dogodilo, a ovo što publika i dan-danas pjeva pjesme je super znak da smo ostavili neki trag'', govore pjevačica Meri Andraković i producent Adonis Ćulibrk Boytronic.

Meri Andraković najnovija je pjevačica grupe, a iako je rođena 2000., što je dugo nakon izlaska albuma, publika ju je odlično prihvatila i atmosfera u bendu, čini se, nikad nije bila bolja.

''Pa bio mi je malo u početku pritisak, ne mogu lagati, stvarno jest. Ipak je to velika odgovornost stati na pozornicu kao pjevačica kultne grupe koju slušaš od malena. Ali sada se sve pretvorilo u užitak. Nama su sada koncerti baš mali izleti, male ekskurzije. Mislim da i publika osjeti tu energiju koju mi kao bend imamo iza pozornice.''

Od generacije X pa sve do generacije Z, gotovo da nema onoga tko ne zna stihove njihovih najvećih hitova.

''Na našim koncertima danas ne pjevaju se samo pjesme s albuma Second to None i Anno Domini, koji su izašli 1996. Zanimljivo je da kod publike bolje prolaze neke pjesme iz drugog doba E.T.-a, tipa ''Priđi bez razloga'', ''Prazan stan''. Veća je ludnica na te pjesme nego na ''Tek je 12 sati'' i to je jako zanimljivo.''

Iako je već tri godine u bendu, Meri je svoj glas morala prilagoditi već poznatim pjesmama, ali im istodobno dati i vlastiti pečat.

''Dosta je izazovno dok se ne nađeš u svemu tome. Trebalo mi je vremena dok se nisam prestala uspoređivati, u smislu da budem kao Vanna ili kao neka pjevačica E.T.-a koja je bila prije mene. Trebalo mi je malo vremena da pronađem malo Meri u svemu tome, ali trenutak kada mi je kliknulo – sve dođe s iskustvom. Jedan koncert, drugi, prvo si malo stisnut, ne želiš nešto krivo napraviti, ne želiš se opustiti, moraš naučiti hend­lati.''

Društvene mreže danas stvaraju hitove, ali bi li ovaj bend podigle na još višu razinu?

''2003. je napravljen album koji se zvao Decade, 10 godina od izdanja ovog albuma, i tu su najveći hitovi napravljeni u novim verzijama. Te verzije pjesama mi izvodimo na koncertima od tada. Ne izvodimo ove stare. To je prošlo podjednako.''

Otkrili su nam da stiže nešto poznato, ali s potpuno drugačijim twistom.

''Sad izlazi pjesma, što je nama posebno drago, jedan od većih hitova E.T.-a – ''Nemoj mi raditi to'', ali verzija 2026. Za pet dana je vani. Bila je i u originalu nabrijana, ali ova je sad party. Bit će ludilo.''

Velika imena, veliki hitovi i pjevačice koje su obilježile generacije – E.T. je priča koja traje i ne prestaje.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

