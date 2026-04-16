Album grupe E.T. koji je promijenio scenu nastao je prije rođenja sadašnje pjevačice: ''Trebalo mi je malo vremena...''

E.T., bend koji je obilježio generacije brojnim hitovima, danas donosi novu energiju, novu pjevačicu i najavljuje poznate hitove u novom ruhu. Kako će zvučati, zna naša Patricija Novaković.
Album Second to None grupe E.T. svjetlo dana ugledao je prije više od 30 godina i zauvijek obilježio jednu generaciju. No koliko je zapravo promijenio domaću glazbenu scenu?
''Ne samo da je promijenio glazbenu scenu, nego smo ostali zadnji koji smo napravili neku promjenu u tom stilu. Jer kad se vratimo unatrag, 80-e su donijele novi val, 90-e rock, 60-e rock and roll, a 90-e su kod nas donijele dance. Poslije 2000. se ništa nije dogodilo, i u svijetu, i mislim da se glazbeno ništa novo nije dogodilo, a ovo što publika i dan-danas pjeva pjesme je super znak da smo ostavili neki trag'', govore pjevačica Meri Andraković i producent Adonis Ćulibrk Boytronic.
Meri Andraković najnovija je pjevačica grupe, a iako je rođena 2000., što je dugo nakon izlaska albuma, publika ju je odlično prihvatila i atmosfera u bendu, čini se, nikad nije bila bolja.
''Pa bio mi je malo u početku pritisak, ne mogu lagati, stvarno jest. Ipak je to velika odgovornost stati na pozornicu kao pjevačica kultne grupe koju slušaš od malena. Ali sada se sve pretvorilo u užitak. Nama su sada koncerti baš mali izleti, male ekskurzije. Mislim da i publika osjeti tu energiju koju mi kao bend imamo iza pozornice.''
Od generacije X pa sve do generacije Z, gotovo da nema onoga tko ne zna stihove njihovih najvećih hitova.
''Na našim koncertima danas ne pjevaju se samo pjesme s albuma Second to None i Anno Domini, koji su izašli 1996. Zanimljivo je da kod publike bolje prolaze neke pjesme iz drugog doba E.T.-a, tipa ''Priđi bez razloga'', ''Prazan stan''. Veća je ludnica na te pjesme nego na ''Tek je 12 sati'' i to je jako zanimljivo.''
Iako je već tri godine u bendu, Meri je svoj glas morala prilagoditi već poznatim pjesmama, ali im istodobno dati i vlastiti pečat.
''Dosta je izazovno dok se ne nađeš u svemu tome. Trebalo mi je vremena dok se nisam prestala uspoređivati, u smislu da budem kao Vanna ili kao neka pjevačica E.T.-a koja je bila prije mene. Trebalo mi je malo vremena da pronađem malo Meri u svemu tome, ali trenutak kada mi je kliknulo – sve dođe s iskustvom. Jedan koncert, drugi, prvo si malo stisnut, ne želiš nešto krivo napraviti, ne želiš se opustiti, moraš naučiti hendlati.''
Društvene mreže danas stvaraju hitove, ali bi li ovaj bend podigle na još višu razinu?
''2003. je napravljen album koji se zvao Decade, 10 godina od izdanja ovog albuma, i tu su najveći hitovi napravljeni u novim verzijama. Te verzije pjesama mi izvodimo na koncertima od tada. Ne izvodimo ove stare. To je prošlo podjednako.''
Otkrili su nam da stiže nešto poznato, ali s potpuno drugačijim twistom.
''Sad izlazi pjesma, što je nama posebno drago, jedan od većih hitova E.T.-a – ''Nemoj mi raditi to'', ali verzija 2026. Za pet dana je vani. Bila je i u originalu nabrijana, ali ova je sad party. Bit će ludilo.''
Velika imena, veliki hitovi i pjevačice koje su obilježile generacije – E.T. je priča koja traje i ne prestaje.
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Domenica pokazala kako izgleda njezin dan kod bake i djeda: "Najdraže su mi priče od doma!"
1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity "Kad ti vlastito dijete postane..." Martina Tomčić pohvalila se velikim uspjehom svoje kćeri