"Kad ti vlastito dijete postane..." Martina Tomčić pohvalila se velikim uspjehom svoje kćeri

Martina Tomčić Moskaljov otkrila je kako je njezina kći Rebeka ušla u plesnu reprezentaciju, a u objavi je jasno istaknula svoj ponos.

Operna pjevačica Martina Tomčić Moskaljov, poznata i kao članica žirija našeg showa "Supertalent", ponosna je majka 15-godišnje Rebeke Moskaljov, talentirane plesačice koja niže uspjehe.

Ovih dana podijelila je vijest da je Rebeka uvrštena u reprezentaciju Hrvatskog sportskog plesnog saveza u umjetničkim plesovima.

"Kad ti vlastito dijete postane uzor i inspiracija, onda roditeljstvo dobije jednu novu dimenziju... preponosni smo!!!!!", poručila je Martina, a objava je izazvala brojne pozitivne reakcije pratitelja.

Osim Rebeke, sa suprugom Ženjom Moskaljovom ima i 21-godišnjeg sina Nou.

Govoreći o majčinstvu, otkrila je i razliku između svoja dva poroda. Sina je rodila u Petrovoj bolnici, dok je kćer odlučila roditi kod kuće.

"Ja sam se Rebeku odlučila roditi kod kuće prije nego sam uopće poželjela imati Rebeku, to isto moram naglasiti. To nije bilo pitanje traumatičnog iskustva u Petrovoj, to je bio idealan porod. Ali kad sam rodila dijete, misterij stvaranja života mi je preuzeo pažnju pa sam strahovito puno istraživala na tu temu. Noa je imao 3 godine kada sam došla u susret s knjigom žene koja je u Americi krenula porađati žene u njihovom okruženju. Opisivala je to filmski, imala sam dojam da sam tamo s njima. Kad sam se pripremala za porod s Noom, nisam niti jedan video pogledala. Tehnikalije sam odrađivala, ali sve za snagu ženskog tijela, s tim informacijama se nisam dotakla tad", ispričala je u podcastu Mame kod Lane.

