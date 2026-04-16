Džejla Ramović iznenadila komentarom nakon nastupa na koncertu Jakova Jozinovića

Džejla Ramović otkrila je da je zajednička izvedba s Jozinovićem i Cvekom nastala spontano, a njezina izjava o troglasnom pjevanju izazvala je veliku pažnju na društvenim mrežama.
Pjevačica Džejla Ramović gostovala je u jutarnjem programu Blic televizije, gdje je govorila o svom nastupu na koncertu Jakova Jozinovića u beogradskom Sava centru, a posebno je odjeknula njezina priča o zajedničkoj izvedbi s Matijom Cvekom.
Galerija 11 11 11 11 11
Na koncertu je najprije s Jozinovićem otpjevala "Godinama", a potom su im se pridružili i Cvek za pjesmu "Trebaš li me", čime su oduševili publiku.
"Zapravo se na probi sasvim spontano dogodilo da ćemo pjevati nas troje zajedno. To uopće nije bilo u planu, a kamoli da ćemo sjediti", otkrila je Džejla, dodajući da je snimku pogledala više puta jer su uspjeli prenijeti emociju.
@nastupi_poznatih00 Dzejla Ramovic Jakov Jozinovic Matija Cvek Trebas li me 🔥 koncert u Sava Centru #dzejla #dzejlaramovic #jakovjozinovic #koncert #bosnia🇧🇦 ♬ original sound - nastupi_poznatih
Prisjetila se i kako je došlo do odabira pjesme.
"Inzistirala sam na toj pjesmi. Kad sam se prvi put čula s Jakovom oko gostovanja na koncertu, pitao me: 'Što misliš da pjevamo 'Godinama'?', a ja sam mu odgovorila: 'Javi trebaš li me'".
Jakov Jozinović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
Na kraju su odlučili spojiti snage i otpjevati sve troje zajedno. "Onda smo malo vježbali da vidimo možemo li to izvesti troglasno i ispalo je super", rekla je.
Džejla Ramović Foto: Instagram
Posebnu pažnju izazvao je njezin odgovor na pitanje o pjevanju u tri glasa: "Nije nezgodno kad svo troje znamo pjevati", poručila je, što je brzo izazvalo lavinu reakcija na društvenim mrežama.
