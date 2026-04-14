Jakov Jozinović obratio se mladim ljudima katoličke vjeroispovijesti, ovo im je poručio!

Jakov Jozinović pozvao je mlade na Susret hrvatske katoličke mladeži u Požegi, koji bi ove godine mogao označiti novi početak tog velikog okupljanja.
Na službenim TikTok i Instagram profilima SHKM-a osvanuo je video u kojem se Jakov Jozinović, jedan od najpopularnijih domaćih pjevača, obraća mladima i poziva ih na ovogodišnji Susret hrvatske katoličke mladeži u Požegi.3 vijesti o kojima se priča ''došao bih s kraja svijeta'' Mate Bulić zbog humanitarnog razloga nastupio i bolestan: ''Primio sam injekcije da mogu doći'' ima bogatu karijeru Tko je lijepa brineta s kojom se premijer Andrej Plenković susreo u Mostaru? "trebam hitnu pažnju i odmor..." Stjepan Hauser zbog zdravlja otkazao sve koncerte u ovoj godini: "Prema savjetu liječnika..."
"Dragi mladi, bok. Ja sam Jakov Jozinović i sve vas pozivam ove godine na Susret hrvatske katoličke mladeži u Požegi. Bog vas blagoslovio", poručio je.
@shkm2026 🎤 Jakov te zove u Požegu! Još 3 tjedna do najvećeg susreta mladih u Požeškoj biskupiji 🙌 Ne propusti biti dio ove priče! 🔥 💛 Okupi ekipu 📍Dođi u Požegu 🙏Krist je trs, a loze smo mi #SHKM2026 #fyp @jakov.jozinovic ♬ izvorni zvuk – SHKM 2026. Požega - SHKM 2026. Požega
Jozinović je i ranije isticao svoju povezanost s vjerom. U suradnji s Dominikom Lučićem snimio je obradu duhovne pjesme "Ispred bijele hostije", koja je u kratkom roku skupila više od milijun pregleda na YouTubeu.
Jakov Jozinović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
Nedavno je sudjelovao i na duhovnoj obnovi za studente u zagrebačkoj crkvi Svete Mati slobode, a svoj glas posudio je i liku Davida u istoimenom animiranom filmu prikazanom uoči Uskrsa.
Jakov Jozinović Foto: In Magazin
Ovogodišnji Susret hrvatske katoličke mladeži, 13. po redu, održat će se u Požegi. Prvi je organiziran još 1996. u Splitu, a među najposjećenijima bili su susreti u Dubrovniku 2014. i Vukovaru 2017., koji su okupili desetke tisuća mladih.
