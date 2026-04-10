Pogledajte kako Skoplje pjeva hit Jakova Jozinovića koji je napisala natjecateljica showa Nove TV!

Laura Sučec podijelila je snimku s koncerta Jakova Jozinovića u Skoplju, na kojoj se može vidjeti kako je publika uglas pjevala "Ja volim".

Jakov Jozinović u Skoplju je ispisao važnu stranicu svoje glazbene karijere. Održao je svoj prvi veliki samostalni koncert pred prepunom dvoranom, a emocije koje su obilježile večer dirnule su i publiku i njegove pratitelje na društvenim mrežama.

Publika u Skoplju pokazala je koliko voli i cijeni Jakova i to na poseban način. Naime, tijekom izvedbe pjesme "Ja volim", svi okupljeni su u jedan glas otpjevali trenutno najveći ovogodišnji hrvatski hit, stvarajući atmosferu koja je oduševila i same autore pjesme.

Video tog trenutka podijelila je Laura Sučec, natjecateljica showa Tvoje lice zvuči poznato, koja je zajedno s Jakovom i suprugom Matejem Magdićem (Mattom Shaftom) radila na pjesmi.

"Kakav HIT!!! Ponosna sam na svaki stih i notu koju smo vam moj Matej, Jakov i ja dali ovom pjesmom. Čut ovo u srcu Makedonije stvarno djeluje kao san", napisala je Laura u opisu videa koji ju je dirnuo, zahvalivši se Skoplju.

Snimka na kojoj publika uglas pjeva refren i baca plišane medvjediće brzo se proširila društvenim mrežama, a mnogi su u komentaru pohvalili publiku opisavši ih kao dobro uvježban zbor.

Ovaj prizor još jednom potvrđuje da dobra pjesma ne poznaje granice, a "Ja volim", koja je već osam tjedana najemitiranija domaća pjesma u hrvatskom radijskom eteru, očito je pronašla put do publike diljem regije.

