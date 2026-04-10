Lana Jurčević otkrila što je prošla na porodu: "Većina onog što sam htjela se nije činilo mogućim..."

Lana Jurčević podijelila je emotivnu priču o neizvjesnom porodu kćeri Meli, otkrivši kako su se planovi u zadnji tren promijenili.

Lana Jurčević na Uskrs je rodila drugo dijete, djevojčicu Meli, koju je dobila s partnerom Filipom Kratofilom. Nekoliko dana poslije, naša pjevačica podijelila je emotivnu i iskrenu priču o porodu, otkrivši kako se cijela situacija odvijala potpuno drugačije od planiranog.

Kako je opisala u videu i na blogu na stranici svog brenda La Piel, sve je započelo uskrsnog poslijepodneva kada je osjetila da nije svoja, a intuicija joj je govorila da se nešto sprema.

"Kažem Filipu da osjećam da se nešto sprema", ispričala je, priznavši kako nije bila u potpunosti spremna za dolazak bebe. "Odlazimo doma po torbu za bolnicu. Tek sam ju u 39-om tjednu i to samo djelomično zapakirala. Znala sam da mala može ‘van’ svaki dan i svake sekunde, ali stalno sam imala osjećaj da to neće tako brzo."

Kada je došla u bolnicu, liječnici su je savjetovali da ostane, što joj je teško palo. Koliko ju je uznemirila situacija, pokazuje i njezin potez izlaska ispred bolnice kako bi se smirila i pomolila, no liječnici su je vratili unutra.

Prisjetila se i izazovnog početka trudnoće: "Cijeli drugi i treći mjesec sam imala krvarenja… svaki dan sam brinula i mislila: evo, opet komplikacije."

Ipak, kasnije je trudnoća postala mirnija, a Lana se posvetila sebi i pripremi za porod, uključujući prenatalne masaže, akupunkturu i hypnobirthing edukaciju. Posebno je istaknula koliko joj je bilo važno iskustvo prirodnog poroda nakon carskog reza: "Devet mjeseci sam maštala o prirodnom porodu nakon carskog… to je bilo nešto što sam jako htjela iskusiti."

Kako je priznala, imala je dvije opcije - u slučaju prirodnog poroda, išla bi u državnu bolnicu, a u slučaju carskog u privatnu polikliniku.

"Međutim, tu večer, na Uskrs, jednostavno, većina onog što sam htjela i zamišljala mi se činilo kao da neće biti moguće. Moj doktor u državnoj bolnici nije bio niti u blizini niti će biti dežuran u smjeni za vrijeme mog boravka tamo. Ne mogu reći, svi su bili susretljivi, dragi, objasnili mi sve, ali kad je u meni bio neki nemir… Plodna voda je navodno krenula, test je pokazao pozitivan rezultat, ali opet, tu je bila i neka krv koja može utjecati na točnost rezultata testa. Ta krv je mogla biti bezazlena, a mogla je biti i početak nečeg ozbiljnijeg. Moram odlučiti idem li u tu neizvjesnost i gomilu potencijalnih scenarija ili idem tamo gdje znam što me čeka", napisala je Lana, dodavši kada je shvatila kako se prvi plan o vaginalnom porodu ipak neće ostvariti, nazvala je liječnicu u klinici i otkrila joj odluku o carskom rezu.

Unatoč svim neizvjesnostima i promjenama planova, priča je završila na najljepši način.

"Ponekad se planovi promijene - ali vjerojatno s razlogom koji najbolje zna Onaj gore. Ova naša mala ljepotica je super, grlimo se, ljubimo i mazimo non stop… i da, proljeće je baš lijepo vrijeme za dobiti bebu", zaključila je Lana, zahvalivši svima na podršci.

