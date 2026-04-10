Godinama smo je gledali u hit-serijama, no mnogi ne znaju tko stoji iza kultnih uloga

Altaír Jarabo je meksička glumica poznata po brojnim ulogama u popularnim telenovelama, koje su je od dječje zvijezde dovele do statusa jedne od najprepoznatljivijih i najdugovječnijih televizijskih glumica.

Telenovele koje smo imali prilike gledati na našim malim ekranima u glumačkom ansamblu su često imali glumce koji bi iz jednog projekta odmah ušli u drugi.

Jedna od njih je i Altaír Jarabo, koja bi nerijetko dobivala uloge negativki ili osoba bliskih glavnim protagonisticama.

Jarabo je jedna od najtalentiranijih glumica latinoameričkih telenovela, a hrvatska publika godinama je prati kroz niz popularnih serija koje su se emitirale na domaćim televizijama. Ova meksička glumica i model, rođena 7. kolovoza 1986. u Ciudad de Méxicu, karijeru je započela još kao dijete, a danas iza sebe ima više od dva desetljeća kontinuiranog rada i status jedne od najtraženijih televizijskih zvijezda.

Odrasla je u glavnom gradu Meksika, gdje je već kao djevojčica pokazivala interes za svijet zabave. Prve korake pred kamerama napravila je vrlo rano – već 1993. pojavila se u telenoveli "El peñón del amaranto", čime je započela svoj dugogodišnji televizijski put.

Prije nego što se u potpunosti posvetila glumi, radila je i kao model, što joj je dodatno pomoglo u izgradnji javnog imidža i prepoznatljivosti.

Pravi proboj ostvarila je 2004. godine ulogom Isele u telenoveli "Inocente de ti", koja joj je donijela veliku popularnost i otvorila vrata velikih projekata.

Uslijedile su brojne uspješne serije koje su gledali i hrvatski gledatelji, poput "Al diablo con los guapos", "En nombre del amor", "Llena de amor" i "Abismo de pasión".

Jarabo je posebno poznata po ulogama negativki, koje su joj donijele brojne nominacije i priznanja, ali i status jedne od najupečatljivijih zlikovki telenovela. Kasnije je nastavila nizati uspjehe u projektima kao što su "Mentir para vivir", "Que te perdone Dios", "Pasión y poder" te pravna drama "Por amar sin ley".

Osim po glumačkom talentu, Jarabo je poznata i po elegantnom javnom imidžu te velikoj popularnosti u modnom svijetu. Dolazi iz obitelji miješanog podrijetla – otac joj je izraelskog, a majka španjolskog porijekla. U privatnom životu dugo je bila pod povećalom medija, a 2021. godine udala se za francuskog poduzetnika Frédérica Garcíu.

Jarabo i danas ostaje aktivna i relevantna na televizijskoj sceni. Posljednjih godina gledamo je u projektima poput "Vencer el desamor", "Corazón guerrero" i "Juego de mentiras", a njezin posljednji projekt "Amor sin mentiras" trenutno je u postprodukciji.

Njezina karijera pokazuje iznimnu dugovječnost, a činjenica da se kontinuirano pojavljuje u velikim produkcijama potvrđuje njezin status jedne od ključnih figura modernih telenovela.

