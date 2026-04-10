Gdje je danas kraljica meksičkih sapunica? Udala se za modela i rodila sina

Sandra Echeverría, nekadašnja miljenica ljubitelja telenovela, danas gradi zreliju i moderniju karijeru daleko od klasičnih sapunica.
Meksička glumica i pjevačica Sandra Echeverría godinama je bila jedno od najprepoznatljivijih lica latinoameričkih telenovela, a publika je pamti po hit serijama poput ''Marine'', ''El Clon'' i ''La fuerza del destino''.
No, danas je njezina karijera otišla u nešto drugačijem smjeru i pokazuje kako se uspješno prilagoditi novim trendovima u industriji.
41-godišnja Echeverría je i dalje aktivna u svijetu glume, ali više nije vezana isključivo uz klasične sapunice. Posljednjih godina sve se više okreće filmovima i projektima za streaming platforme. Jedan od njezinih novijih projekata je film ''Contigo en el futuro'', romantična priča s elementima putovanja kroz vrijeme, koja potvrđuje njezin prijelaz prema suvremenijem i međunarodnom sadržaju.
Iako je karijeru započela još početkom 2000-ih, Sandra nikada nije napravila dužu pauzu. Upravo kontinuitet rada i spremnost na promjene održali su je relevantnom u industriji koja se brzo mijenja. Osim glume, povremeno se bavi i produkcijom, a glazba, s kojom je zapravo započela karijeru, i dalje je prisutna, iako više kao osobni projekt nego primarni fokus.
2014. godine udala se za modela Leonarda de Lozannea, s kojim je dobila sina Andresa 2015. godine.
Unatoč manjoj medijskoj eksponiranosti nego u vrijeme najveće slave, Echeverría je i dalje vrlo prisutna na društvenim mrežama, gdje redovito dijeli trenutke iz svakodnevnog života i s filmskih setova.
Obožavatelji često komentiraju kako izgleda gotovo jednako kao i u svojim najpoznatijim ulogama, što dodatno doprinosi njezinoj trajnoj popularnosti. Na Instagramu ju prati preko 3 milijuna ljudi.
