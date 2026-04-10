Govor supruga liječnice Tamare Lazić na njezinom ispraćaju bio je posebno emotivan: ''Rak je čisto zlo, a ona u sebi nije imala ni trunku zla''

New York je u suzama ispratio doktoricu Tamaru Lazić, no najdublji trag na posljednjem ispraćaju ostavile su riječi njezina supruga o njezinim posljednjim danima života.

Ugledna doktorica i kći splitskog fotografa Jadrana Lazića, Tamara Lazić, ispraćena je na vječni počinak u New Yorku, gradu u kojem je provela veći dio života. Preminula je u 44. godini nakon teške i dugotrajne borbe s bolešću, te iza sebe ostavila obitelj, prijatelje i brojne koji su je poznavali kao iznimno toplu i karizmatičnu osobu.

Sprovod je održan prema pravoslavnim običajima, uz prisustvo najbližih i prijenos na internetu. Ipak, najpotresniji trenutak bio je govor njezina supruga Johna Strugara, koji je kroz suze podijelio uspomene, ali i bolne detalje njezinih posljednjih dana.

''Ne želim biti ovdje, ali evo nas… Plesali smo zajedno, smijali se, živjeli punim plućima… Kako opisati nekoga koga ste toliko voljeli? Bila je nevjerojatno karizmatična, uvijek otvorena prema ljudima'', započeo je.

Govoreći o njezinoj bolesti, nije skrivao koliko je borba bila teška i nepravedna.

''Rak je čisto zlo, a ona u sebi nije imala ni trunku zla'', rekao je, ističući koliko je Tamara ostala snažna unatoč svemu.

Posebno emotivno opisao je njezine posljednje dane života.

''Danima nije mogla jesti… zapravo, deset dana nije ništa jela. Bila je u velikim bolovima, iscrpljena. Ali kada su djeca ušla u sobu, skupila je snagu. Nasmiješila im se… onako blago, nježno. Više nije mogla govoriti, ali ih je zagrlila cijelim svojim bićem. Uzela je njihove ruke i stavila ih na svoje srce'', rekao je slomljenim glasom.

Naglasio je kako je do samog kraja mislila na djecu, nastojala im pružiti osjećaj sigurnosti i ljubavi, čak i u trenucima kada je sama prolazila kroz najveću bol.

''Kada dođe vrijeme, pronaći ćemo je nekako'', zaključio je, te ostavio okupljene u tišini i suzama.

Na ispraćaju su hrabrost pokazala i njihova djeca, koja su se također oprostila od majke riječima koje su dodatno dirnule sve prisutne. Cijeli ispraćaj pogledajte OVDJE.

