Kći splitskog fotografa i ugledna liječnica ispraćena na vječni počinak u New Yorku

New York je bio obavijen tugom dok su se obitelj, prijatelji i brojni poštovatelji oprostili od dr. Tamare Lazić, žene čija je životna priča inspirirala mnoge, a čiji je prerani odlazak ostavio neizbrisivu prazninu.

Ugledna doktorica Tamara Lazić ispraćena je na vječni počinak u New Yorku, gradu u kojem je desetljećima živjela, radila i stvarala svoj dom. Žena koja je svojom nevjerojatnom snagom, inteligencijom i vedrinom osvajala svijet preminula je u 44. godini života, nakon teške i dugotrajne borbe s opakom bolešću.

Sprovod dr. Tamare Lazić održan je prema pravoslavnim običajima, a brojni članovi obitelji, prijatelji i poznanici okupili su se kako bi odali posljednju počast ženi koja je zračila posebnom karizmom. Cijeli ispraćaj prenosio se i na internetu. Ipak, najemotivniji trenutak bio je govor njezina supruga, Johna Strugara, koji je pred okupljenima otvorio srce i podijelio intimne uspomene iz njihova zajedničkog života.

Tamara Lazić Strugar - 8 Foto: Instagram

Tamara Lazić Strugar - 2 Foto: Instagram

''Ne želim biti ovdje, ali evo nas… Upoznali smo se davno, a kao što znate, ja sam malo stariji od nje. Odrastao sam u doba diska i kad smo se upoznali još sam plesao u tom ritmu. Plesali smo zajedno… Kako opisati nekoga koga ste toliko voljeli? Bila je uvijek otvorena, nevjerojatno karizmatična'', započeo je svoj potresni govor.

Istaknuo je kako nikada nije uspio dokučiti odakle dolazi njezina posebna energija, ali je uvijek znao da Tamara ima nevjerojatnu sposobnost razumjeti ljude i situacije.

''Uvijek je znala što treba reći u pravom trenutku, a da pritom nikada ne zvuči osuđujuće. U njoj nije bilo ni trunke mržnje'', rekao je kroz suze.

Galerija 13 13 13 13 13

Posebno se osvrnuo na njezine korijene, na koje je, kako kaže, bila iznimno ponosna.

''Dolazila je iz zemlje kroz koju prolazi Dunav, možda i do Jadrana koji se ogledao u njezinim tirkiznim očima. Možda joj je odatle ta ljepota… Nadam se da je barem dio toga ostavila našoj djeci. Sve njezine prijateljice iz Srbije su iste – pravi dragulji'', dodao je, odajući time počast njezinu podrijetlu i bliskim prijateljima.

Govoreći o njezinoj bolesti, nije skrivao koliko je borba bila teška i nepravedna.

''A onda je došao rak, ta strašna pošast. To nije bila ravnopravna borba – rak je čisto zlo, a ona nije imala ni trunku zla u sebi'', kazao je slomljeni suprug.

Tamara Lazić Strugar - 4 Foto: Instagram

Tamara Lazić Strugar - 6 Foto: Instagram

Unatoč svemu, Tamara je, kako ističe, do posljednjeg dana pokazivala nevjerojatnu hrabrost i ljubav prema životu. U najtežim trenucima mislila je na svoju djecu, nastojala im pružiti osjećaj topline i sigurnosti.

''Dan kada je umrla nije jela, nije mogla… zapravo nije jela deset dana. Bila je u velikim bolovima, ali kada su djeca ušla u sobu, uspjela im se blago nasmiješiti. Nije više mogla govoriti, ali ih je zagrlila cijelim svojim bićem, uzela im ruke i stavila na svoje srce… Kada dođe vrijeme, pronaći ćemo je nekako'', zaključio je, čime je ostavio okupljene u suzama.

Tamara Lazić Strugar - 13 Foto: Instagram/Screenshot

Tamara Lazić Strugar - 9 Foto: Instagram/Screenshot

Tamara Lazić Strugar - 7 Foto: Instagram/Screenshot

Posebnu snagu i hrabrost na ovom tužnom ispraćaju pokazala su i njezina djeca, koja su također održala govore u sjećanje na majku. Cijeli ispraćaj pogledajte OVDJE.

Tamara Lazić djetinjstvo i mladost provela je u Beogradu, nakon čega je svoj životni i profesionalni put nastavila u Sjedinjenim Američkim Državama. Diplomirala je na uglednom sveučilištu Yale kao najbolja u svojoj generaciji te izgradila reputaciju vrhunske stručnjakinje u području dermatologije.

U New Yorku je vodila ispunjen obiteljski život sa suprugom Johnom Strugarom i djecom, Mijom i Lukom. Dijagnozu karcinoma dobila je prije četiri godine, no unatoč teškim prognozama do samog kraja hrabro se borila s bolešću te otvoreno govorila o svom iskustvu kako bi podigla svijest javnosti o toj bolesti.

