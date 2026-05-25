Supruga 22-godišnjeg dinamovca otprije je poznata hrvatskoj javnosti, zaljubili su se na prvi pogled

Nakon što je Dinamo zaključio sezonu osvajanjem dvostruke krune, slavlje se s travnjaka preselilo i pred objektive fotografa, gdje je nogometaš Marko Soldo pozirao u društvu svoje djevojke.

Partnerica nogometaša Dinama Marka Solde zablistala je uz svoga supruga na proslavi osvajanja dvostruke krune.

Nakon sjajne sezone i velikog uspjeha par je pozirao na travnjaku Maksimira uz osvojene trofeje te podijelio emotivne trenutke slavlja.

Marko Soldo nije skrivao ponos nakon osvajanja prvenstva i Kupa, a podršku mu je tijekom cijele sezone pružala upravo njegova supruga Borna, koja je plijenila pažnju elegantnim izdanjem.

''Bravo GNK Dinamo na odličnoj sezoni i duploj kruni'', poručila je uz objavu.

Borna i Marko Soldo - 4 Foto: Instagram

Marko i Borna vjenčali su se u lipnju prošle godine. Borna, koja studira psihologiju, ujedno radi kao trenerica tenisa. Tim se sportom bavi od šeste godine, a već sa samo 14 osvojila je seniorsko državno prvenstvo.

Pogledaji ovo Celebrity Zajedno su 75 godina, a tek su sada otkrili što stoji iza njihove dugovječnosti

Širu javnost privukla je sudjelovanjem na izboru za Miss sporta 2021., na kojem je pobijedila i naglašavala važnost samopouzdanja: ''Možeš izgledati fantastično, ali bez samopouzdanja nitko te neće primijetiti. A ako si prosječan, ali siguran u sebe – osvojit ćeš sve.''

Jednom prilikom otkrila je kako su se ona i Marko upoznali.

Marko i Borna Soldo - 3 Foto: Instagram

Marko i Borna Soldo - 5 Foto: Instagram

Marko i Borna Soldo - 6 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Jezive okolnosti smrti Netflixove zvijezde, prijatelj otkrio kad je znao da nešto nije u redu

''Prije četiri godine otišli smo na masažu u isti fizioterapeutski centar. On je tražio mjesto za oporavak, a meni su se javili s upitom za suradnju. On je našao što je tražio, a ja sam prihvatila suradnju. I tako su nam se pogledi sreli. On mi je mahnuo, dandanas kaže da ni sam ne zna zašto, jednostavno je osjetio tu potrebu. Kasnije me dodao na društvenim mrežama i naša je priča polako počela. U trenutku kada smo se upoznali ja sam taman svježe položila vozački i dobila auto od svojih roditelja, a on je vozio romobil, tako da sam ja neko vrijeme bila taksi-servis. Omiljeni dejtovi bili su nam ručkovi u mom Fiatu 500 jer za fensi restorane u tako mladoj dobi nismo imali financijskih mogućnosti. U trenutku upoznavanja ja sam bila voditeljica marketinga na jednom ATP turniru, a on je bio igrač u drugoj momčadi juniora. Iako je u početku dosta utakmica sjedio na klupi i ulazio po nekoliko minuta, ja sam sve te utakmice popratila. Naša priča počela je ispočetka. U moru priča gdje se dvoje ljudi upozna nakon što su uspjeli, mi smo oni koji su se morali probijati zajedno. I drago mi je da jesmo jer našu mi priču ništa ne može zamijeniti'', napisala je.

Galerija 7 7 7 7 7

Podsjetimo, Marko Soldo karijeru je počeo u Širokom Brijegu i u Dinamovoj omladinskoj školi. Nakon posudbi u Šibeniku i Gorici Dinamo ga je u lipnju 2024. prodao Osijeku. Ondje je proveo jednu sezonu, a potom se vratio u Maksimir, gdje je ovoga tjedna ponovno oduševio navijače.

Njegov povratak u Dinamo Borna je tada popratila emotivnom objavom:

''Kroz kiše i oluje, kroz sva nevremena… Nisam ni trenutka posumnjala, a ti si preskočio sve prepreke da bi se napokon vratio kući. Teško je opisati ovu sreću. Uživaj u svakom trenutku – sve si zaslužio.''

Pogledaji ovo Celebrity Andrej Kramarić podijelio rijetke trenutke s prelijepom suprugom: ''Ljepotani naši!''

Marijana Mikulić nikad iskrenije o obraćenju, burnoutu i krizi u braku u novom podcastu IN magazina.

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Maja Šuput i Šime Elez više nisu zajedno: ''Već neko vrijeme svatko živi svoju realnost''

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Thompsonova nećakinja objavila fotku iz Čavoglava pa poslala simboličnu poruku