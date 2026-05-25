Jezive okolnosti smrti Netflixove zvijezde, prijatelj otkrio kad je znao da nešto nije u redu

O misterioznoj smrti glumca Stewa McLeana sada je progovorio i njegov bliski prijatelj, koji tvrdi da je odmah posumnjao da se dogodilo nešto ozbiljno kada se glumac nije pojavio na snimanju.

Kanadski glumac Stewart McLean, poznat po ulozi u popularnoj Netflixovoj seriji ''Virgin River'', pronađen je mrtav nakon što je nekoliko dana bio prijavljen kao nestao. Policija sumnja da je riječ o ubojstvu, a vijest je potresla njegove prijatelje, kolege i obožavatelje.

McLean je nestao početkom tjedna, a njegovi posmrtni ostaci pronađeni su u petak na području Lions Baya, nedaleko od Vancouvera. Istragu je preuzeo Integrirani tim za istrage ubojstava (IHIT) nakon što su istražitelji pronašli dokaze koji upućuju na nasilnu smrt, prenosi Daily Mail.

Stewart McLean

Njegov dugogodišnji prijatelj i glumački trener Jeff Seymour otkrio je kako je odmah posumnjao da nešto nije u redu kada se McLean nije pojavio na zakazanom snimanju.

''Bio je nevjerojatno pedantan i odgovoran. Nije bilo šanse da bi jednostavno preskočio posao ili zaspao'', izjavio je Seymour za The Canadian Press.

Dodao je kako ga je vijest potpuno slomila jer je McLean bio osoba koju su svi voljeli.

''Bio je inteligentan, načitan, duhovit i izvrstan pripovjedač. Pomalo samotnjak, ali čovjek velikog srca'', rekao je Seymour.

Seymour i McLean bili su prijatelji osam godina, otkad je Kanađanin pohađao jedan od tečajeva glumačkog trenera. Posljednji put vidio je glumca prošlog mjeseca u Los Angelesu, gdje su, kako kaže Seymour, proveli vrijeme života.

Stewart McLean

''Bio je to zaista prekrasan tjedan, a onda sam čuo ovu vijest i jednostavno je tako teško shvatiti kada se ovakvo nešto dogodi'', rekao je za The Canadian Press.

''To jednostavno nema smisla. Bio je nevjerojatno svjestan svoje okoline'', nastavio je. ''Spominjem to jer mi nikako nije jasno kako je itko mogao iznenaditi Stewa.''

Glumčeva sestra Kat emotivno se oprostila od brata putem društvenih mreža.

''S velikom tugom dijelimo vijest o gubitku našeg dragog mlađeg brata, Stewa. Bio je iskren, brižan i nevjerojatno zabavan. Strašno će nam nedostajati'', napisala je.

McLean se posljednji put na televiziji pojavio u epizodi serije ''Virgin River'' iz 2026. godine, gdje je utjelovio lika Barflyja. Publika ga pamti i po ulozi u kriminalističkoj seriji ''Murder in a Small Town'' te filmu ''The Killer Inside: The Ruth Finley Story''.

Od glumca se oprostila i njegova agencija Lucas Talent Inc.

Stewart McLean

''Stew je bio profesionalac, uvijek predan poslu i nevjerojatno duhovit. Raditi s njim bilo je pravo zadovoljstvo'', poručila je agentica Jodie Caplan.

Policija nastavlja istragu, a detalji slučaja zasad nisu službeno objavljeni.

