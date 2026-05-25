Andrej Kramarić podijelio rijetke trenutke s prelijepom suprugom: ''Ljepotani naši!''

Hrvatski nogometni reprezentativac Andrej Kramarić ponovno je privukao pažnju javnosti nakon što je na društvenim mrežama podijelio romantične fotografije sa svojom suprugom Mijom.

Na Instagramu je podijelio nekoliko romantičnih fotografija sa svojom suprugom Mijom, a mnogi su odmah primijetili koliko skladno i zaljubljeno djeluju.

Fotografije su u kratkom roku prikupile brojne lajkove i komplimente, a pratitelji nisu skrivali oduševljenje njihovim izgledom i energijom kojom zajedno zrače.

''Predivan par'', ''Ljepotani naši'', ''Dugo vas nije bilo, falili ste nam'', napisali su im.

Iako ne vole otkrivati detalje svog privatnog života, Andrej je jednom prilikom otkrio kako su se upoznali.

"Naše je upoznavanje jednostavna, ali duga priča. Ukratko, otprije su je poznavali svi moji prijatelji i naši se roditelji poznaju. Jedino je ja nisam prije vidio jer sam bio izvan Hrvatske. Slučajno sam naletio na nju, pitao sam najboljeg prijatelja tko je ta cura, a on mi se počeo smijati i nije mu bilo jasno kako je ne poznajem", ispričao je Andrej svojedobno u jednom od intervjua.

Par je zajedno od 2017. godine, a imali su dva vjenčanja.

Pet mjeseci prije rođenja prvog djeteta Andrej i Mia vjenčali su se u zagrebačkoj Gradskoj vijećnici. Bilo je to 2021. godine. Par je tada uplovio u bračnu luku uz najuže članove obitelji, a presretne mladence pred vijećnicom su dočekali fotografi, koji su zabilježili trenutke prije i nakon vjenčanja. Lijepa mladenka nosila je neobičnu kratku vjenčanicu te je kosu ukrasila cvjetnim vijencem, a trudnički trbuh tad joj se još nije nazirao. Mladoženja je nosio klasično muško odijelo s leptir-mašnom.

Nešto više od godinu dana kasnije, točnije u svibnju 2022., Andrej i Mia izmijenili su bračne zavjete i u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Remetama, a tada su usput i krstili svojeg sinčića Viktora. Mia je za drugo vjenčanje odabrala bijeli komplet s hlačama, a Andrej je ostao vjeran klasici.

